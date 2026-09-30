賴士葆：特朗普談中美二戰盟友國民黨不尷尬

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平與美國總統特朗普日前在華盛頓舉行第二次峰會，雙方共同提及中美在二戰期間曾是盟友。中國國民黨籍“立委”賴士葆向中評社表示，值得注意的是，習近平談這段歷史時，並沒有特別強調“中華人民共和國”，而是使用“中國”的概念，某種程度也將“中華民國”的歷史納進來。



賴士葆也認為，從特朗普的說法來看，目前特朗普認知中的“中國”，其實是包含大陸和台灣的概念，這就會讓執政的民進黨政府非常尷尬且受到衝擊。對於國民黨來說則沒有這個問題，因為1949年前的歷史，國民黨是重視且願意談的。



習特二會落幕後，美方公布的成果指出，特朗普與習近平憶及美國和中國在二戰期間曾是盟友，並肩作戰贏得戰爭。習近平也在峰會期間提到，二戰時期中美曾並肩抗擊法西斯侵略。美方公布的峰會成果使用“United States and China”描述二戰盟友關係。



賴士葆接受中評社訪問時對此表示，習近平在談二戰歷史時，並沒有特別去強調中華人民共和國，而是強調“中國”，“某種程度他等於把“中華民國”也包進來了”。因為二戰期間中華人民共和國尚未成立，當時代表中國參與抗戰的是“中華民國”政府。



賴士葆說，從這次峰會可以觀察到，特朗普和習近平兩人在二戰歷史上的史觀正往相同方向靠近。習近平很技巧地使用“中國”這個概念，在這套歷史敘事下，“中國”的概念也就涵蓋了大陸和台灣，從特朗普與習近平的說法來看，中美兩大領導人的二戰史觀相同方向。



他指出，台灣執政的民進黨政府當然可以去搶這段歷史的話語權，強調抗戰是“中華民國”打的，當時中華人民共和國甚至還沒有成立。但問題是，民進黨自己不要1949年以前的“中華民國”歷史，“只要1949年之後，來台灣之後的”。



賴士葆表示，尤其抗戰勝利後，台灣交還給“中華民國”，這一段歷史和台灣有直接關係，但現在民進黨的史觀已經改變，使用“終戰”、“日治時代”等說法，所以真正的問題就在於“民進黨自我矮化，放棄了對二戰的解釋權”。



賴士葆說，在這種情況下，當習近平與特朗普談到二戰歷史，即使認為對岸是在爭取抗戰的功勞，民進黨也很難有話講，“因為你不要那一塊（歷史）了嘛，你自己放棄了嘛”，那話語權就會被別人拿走，讓大陸有了更多解釋這段歷史的空間。



賴士葆以駐美代表處這次雙十活動使用“台灣國慶”的說法為例表示，明明是“中華民國”“國慶”，卻偏要寫成“台灣國慶”，但並沒有“台灣國”這個“國家”，這只是自我矮化。



賴士葆說，這就是民進黨的態度，變成需要“中華民國”時才拿出來使用，“中華民國變成他們的遮羞布，需要用的時候才會拿來用”。