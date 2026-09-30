盧秀燕：綠營靠我博版面　樂意幫忙省廣告費

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月30日電（記者 方敬為）《遠見》雜誌今天公布“縣市總體暨永續競爭力”民調，台中市獲全台第三名，中國國民黨籍台中市議員陳政顯在議會質詢指出，先前有媒體民調稱市長盧秀燕施政滿意度墊底，民進黨群起圍攻，如今又有民調肯定台中，卻不見綠營議員稱讚，簡直是為反而反！盧秀燕答詢表示，理解綠營議員靠批判她博版面，因為要選舉了，她也樂意幫忙他們節省廣告費。



陳政顯30日在市議會質詢指出，根據《遠見》雜誌最新公布的“縣市總體暨永續競爭力”民調顯示，台中獲得六都第三、全台第三的高標準成績，肯定盧秀燕市長的表現。前陣子有媒體民調指出，盧秀燕市長施政滿意度不佳，不少民進黨議員見獵心喜，就群起圍攻。但有好的民調出現後，卻未給予鼓勵，為了反對而反對，面對不理性的批判，市府團隊不要因為一時的民調起伏而情緒波動。



盧秀燕答詢表示，無論民調好壞，都是施政的參考，對於民調數據，她不會有太多想法，她從政30年，面對過無數民調，不會因為今天這個成績好，心情就特別好，也不會因為成績差而心情不佳，她也經常告訴市府同仁保持平常心看待。



盧秀燕說，台灣是個民主社會，各式各樣的民調我們都尊重、參考，即使某些議員可能為反對而反對，不過，大家可以注意到，過去她在議事堂上或許會對政策辯護，與議員論辯，但這個會期的總質詢以來，她很少論辯，因為她要卸任了，而議員則要競選連任，所以她可以理解議員的心態。



盧秀燕表示，某些議員會為了政黨利益而攻擊她，這都可以理解，因為在選舉的時候需要聲量，議員需博版面、拼聲量，在這種情況下透過議事質詢批判，獲得媒體曝光，也可以省下一些廣告費，這接她都能理解，也樂意幫忙，畢竟她本身就經過無數次選舉，她也祝福所有好的、有建設性的議員，都能夠繼續連任。