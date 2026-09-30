美中二戰盟國　莊瑞雄：美敘事沒多大違和

民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）華府“習特會”落幕，美國總統特朗普表達，美中在二戰期間是“盟國”。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄30日表示，特朗普這樣的歷史敘事，“也不會說跟現在有多大的違和”，只是中是“中華民國”。中美兩個大國之間的談判，總會有些模糊的外交辭令，外界不用過度解讀。



中國國家主席習近平與美國總統特朗普今年的第二次峰會落幕，特朗普於美東時間24日晚間在白宮舉行國宴，致詞時表示，美中雙方在第二次世界大戰為重要盟友，並取得成功。



莊瑞雄30日接受媒體訪問表示，二戰世界大戰時，中美聯手是沒錯，但是“中華民國”，特朗普這樣的歷史敘事，“也不會說跟現在有多大的違和”，但必須要強調，當年是“中華民國”，因為特朗普的一句話就認為台灣被當成中華人民共和國的一部分，這就太過邏輯不搭了。



莊瑞雄說，中美兩個大國之間的談判，總會有些外交辭令，特朗普講得比較模糊，不代表台灣的國格就喪失，“中華民國”在台灣生存了這麼久的時間，中國也從來不曾有對台灣的管轄權。不會因為中美兩個大國的一場峰會，就決定台灣任何事，相信特朗普也不是這樣的意思。



莊瑞雄指出，從美國國務院、眾議院議長的談話，都加大對台支持，確保台海穩定、和平，這都需要中國、美國，甚至是台灣等相關周邊國家共同努力。



媒體追問，建議“賴政府”如何因應美國如此的敘事？



莊瑞雄認為，相信外界不會認為因為特朗普的一席話，“中華民國”的“主權”就消失了，中美兩大國之間領袖一些模糊的外交辭令，也不用過度去解讀。