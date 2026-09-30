藍營推鞭刑入法　性侵等4重罪最多打12下

左起國民黨團首席副書記長洪孟楷、書記長許宇甄召開記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月30日電（記者 邱筠媜）中國國民黨“鞭刑公投”提案日前遭“中選會”駁回，國民黨“立法院”黨團首席副書記長、提案委員洪孟楷將提出修法，他今召開記者會說明《刑法》修法版本，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等四類犯罪，增列“強制鞭打”為刑法從刑，強化重大犯罪嚇阻效果。草案規定法院得宣告三下以上、十二下以下強制鞭打，數罪併罰最高十二下。



國民黨團首席副書記長洪孟楷今召開記者會，書記長許宇甄出席，並電話連線鞭刑經歷者，目前於新加坡、台灣從事監獄囚犯改造工作說出對鞭刑的看法。



一名從新加坡來台灣的牧師透過電話連線表示，“鞭刑把我們打醒了”，他過去犯罪遭鞭刑，雖深刻體會到疼痛，但出獄後因缺乏有助於改變的環境與制度，最終仍重蹈覆轍。第二次受鞭刑則讓他有更深刻的體悟，他意識到自己的犯罪行為對受害者造成的傷害更為深刻，因此下定決心，出獄後成為牧師走訪世界各地的監獄，向囚犯分享自身經歷。



針對鞭刑是否涉及人權問題，這名牧師表示，他以自身經歷指出，過去犯罪時的自己並不認同新加坡政府鞭刑，但新加坡是法治國家，不會將人權置於法律之上。他強調，鞭刑不只是法律上的懲罰，也是國家管教的一種方式，有助於阻止人們犯下更嚴重的罪行，刑罰在於給人改過自新的機會。



洪孟楷指出，當前詐騙依舊猖獗，重大性暴力、虐童、毒駕等社會案件更層出不窮，政府面對治安問題不能只停留在口號與宣示，更不能漠視被害人及守法人民要求有效嚇阻重大犯罪的聲音，鞭刑入法公投日前遭“中選會”否決，既然公投的路被擋下，就由“國會”負起責任，直接提案修法，讓制度回到“立法院”公開辯論、實質審查。



洪孟楷強調，本次修法並非全面推動鞭刑，而是採“特定重大犯罪、法律明文列舉、法院個案裁量”。強制鞭打不得單獨宣告，僅能附隨主刑適用，法院並須依犯罪手段、法益侵害程度、被害人人數、犯罪所得、犯後態度及再犯危險性等因素決定是否宣告。



洪孟楷表示，草案適用四類重大犯罪，包括特定毒駕及其致死、致重傷案件；加重性侵害及性侵致死致重傷等重大性暴力；重大兒虐致死致重傷；以及符合門檻的重大加重詐欺。其中加重詐欺須經宣告三年以上有期徒刑，且犯罪所得達五百萬元以上或被害人達三人以上，始得併予宣告。



洪孟楷說明，草案規定法院得宣告三下以上、十二下以下強制鞭打，數罪併罰最高十二下；行為時未滿18歲者，執行時年滿65歲者，不得執行強制鞭打。執行前須由醫師評估並出具書面意見，執行時醫師在場，如認繼續執行有重大健康風險，應立即停止；未能執行的全部或一部強制鞭打，則由法院依法以有期徒刑替代，避免刑罰效果因執行不能而落空。