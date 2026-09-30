替白營站台有紅線？藍委：限新竹其他有彈性

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨主席鄭麗文昨天明確要求黨籍“立委”不得替台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，國民黨籍“立委”賴士葆今天表示，鄭的說法是針對新竹縣和竹北市而已，其他縣市還是保留很大的彈性。



賴士葆說，尤其目前民進黨聲勢上升，他認為應該沒有哪一位藍營縣市長參選人敢說，自己完全不需要白營的票，既然希望白營選民支持藍營縣市長參選人，就不能完全不照顧白營“小雞”（指縣市議員參選人），兩者其實連在一起，沒有辦法完全切割。



鄭麗文昨天在國民黨立法實務研討會中，針對新竹縣、竹北市選情對黨籍“立委”發出明確指令，禁止幫邱臣遠站台，並強調新竹縣選情攸關國民黨未來，不容任何人私相授受或分贓。但在其他縣市，藍營人士仍有替白營參選人站台的情形，引發黨內對相關規範標準的討論。



賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，鄭麗文的說法其實仍保留一些彈性，例如國民黨籍“立委”王鴻薇替民眾黨台北市議員參選人許甫站台，鄭也認為不用處理。因為替白營“小雞”站台的樣態太多，有些參選人可能是藍營“立委”的親戚或過去助理，“你怎麼可以叫他不幫忙？這是人之常情”。



賴士葆認為，鄭麗文的要求主要還是針對新竹縣及竹北市，希望目前藍白合作的僵局與矛盾就框在這兩個地方，不要再向其他縣市外溢，因此相關規範不能過於剛硬，仍應視各地情況保留彈性、因地制宜。



對於鄭麗文強調藍白合作僅限縣市長層級，賴士葆說，這句話仍有需要補充之處，現在各縣市選情並非都非常穩定，除了新竹縣、竹北市以外，很多地方的藍營縣市長參選人同樣需要白營選票。



賴士葆表示，既然需要白營的票，“白營的小雞就要照顧”，縣市長與議員選舉其實連在一起，如果希望白營選民把票投給藍營縣市長參選人，卻完全不照顧白營議員參選人，彼此合作就會產生問題，即使雙方合作主要著力在縣市長層級，但也沒有辦法和白營小雞完全切割。