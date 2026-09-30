藍營推鞭刑入法　莊瑞雄諷：手剁了更嚴苛

民進黨團幹事長莊瑞雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨將提修法，針對性侵、虐童、毒駕等罪名實施鞭刑。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄30日反問，歡迎提案修法，但“立委”犯罪為什麼不列入鞭刑？真的要嚴苛的話，把手剁掉不是更快？建議國民黨乾脆適用大清刑律或明朝刑律，也許威懾性還會更強，但老百姓可以接受嗎？



國民黨“鞭刑公投”提案日前遭“中選會”駁回，國民黨團首席副書記長洪孟楷將提出《刑法》修法，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列“強制鞭打”為刑法從刑。



莊瑞雄30日接受媒體訪問表示，歡迎中國國民黨提出刑法修正案，這也是民進黨一直在強調的，在“立法院”內可以討論，就不要丟給民眾公投，因為公投完還是得回到“立法院”修法。國民黨某些“立委”非常喜歡鞭刑，看起來就像在演古裝劇，刑法第23條主刑規定很清楚，就沒有鞭刑，你要放進來針對性侵、虐童、毒駕，特別標出這些法令，性質也都不同。



莊瑞雄說，加入鞭刑後、一個鞭子打下去後，就能嚇阻犯罪嗎？就能防範詐欺嗎？就能追回被害者的財產嗎？就能瓦解犯罪組織嗎？如果一鞭子打下去就能解決，就可以在“立法院”好好討論。



莊瑞雄反問，其他重大罪名要不要鞭刑？叛國、重大影響經濟犯罪？尤其是涉及“立委”犯罪，為什麼不列入鞭刑？老百姓會覺得為什麼鞭子碰到“立委”就藏起來了，碰到老百姓就拿出來打呢？



民進黨籍“立委”鍾佳濱也說，過去在野黨“立委”提出鞭刑修法，言論多流於情緒性討論，誠懇希望未來國民黨“立委”在公聽會中要充分聽取社會各界與專家學者的意見，並進行跨國比較，誠摯歡迎在野黨在“立法院”機制內進行充分討論。