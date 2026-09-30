遭指拿藍營錢選彰化縣長　邱建富提告自清

彰化縣長參選人邱建富赴彰化地檢署按鈴申告。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月30日電（記者 方敬為）退出民進黨的無黨籍彰化縣長參選人邱建富遭指“收中國國民黨的錢選舉，要拉下民進黨參選人陳素月”，他今天偕律師赴彰化地檢署針對散布謠言者按鈴提告。邱建富強調，他投入彰化縣長選舉，是基於個人理想及對彰化發展的願景，對於網路上的不實指控，絕不寬貸，以訟止謗，也呼籲其他陣營勿繼續操弄，來一場公平乾淨的選舉。



邱建富30日到彰化地檢署，針對網傳他“收受藍營資金投入選舉”的不實指控提告，依涉犯誹謗及《選罷法》“意圖使人不當選”等罪嫌提起告訴。



邱建富表示，他收到支持者轉述，網路社群上流傳“邱建富收受國民黨資金參選，目的就是拉下陳素月選票，協助國共黨取得政權”等言論，甚至以“小道消息”包裝後轉傳，這些內容不只涉及對他個人清白及參選動機的重大指控，也容易誤導選民對候選人的認知。



邱建富強調，他沒有拿國民黨一毛錢！他是以無黨籍身分參選彰化縣長，參選的理由、政見與選擇，都是自主決定，從未接受任何政黨資金要求參選，也不存在所謂“拿錢參選、配合政黨拉票”的情況。



邱建富說，他參選到現在，面對各種質疑都願意接受檢驗，政見可以辯論、政策可以比較，但人格不能任意抹黑。他也呼籲民眾，面對網路訊息保持理性，不要任意轉傳未經查證的內容，讓彰化的選舉回到政見、政策與人民真正關心的議題上。



邱建富雖自行宣布退出民進黨，但民進黨中評會23日仍決議開除邱建富等多位脫黨參選人。