施威全：民進黨拋棄二戰歷史詮釋權進退失據

淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月1日電（記者 方敬為）針對美國總統特朗普與中國國家主席習近平在會談中提及二次世界大戰中美並肩作戰的歷史，淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，台灣原握有充足資本與國際發言權，能佔有二戰歷史的詮釋權。然而，民進黨政府因為“台獨”意識形態與史觀，拋棄歷史詮釋，如今面對特朗普直接略過“中華民國”與“國軍”在二戰時期的奉獻，綠營駁斥不只心虛，也陷入了進退失據的窘境。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職。



分析2026年華府中美峰會對台灣的影響，施威全表示，雖然雙方在檯面上未提及台灣議題，但美國總統特朗普對中美在二戰時期並肩作戰的論述，卻間接宣告台灣角色已被邊緣化，此一論述直接忽略了當時領導對日抗戰的“中華民國”政府，以及“國軍”的奉獻，而民進黨政府也因為長期的政治意識形態與“台獨”史觀，難以據理力爭。



施威全直言，民進黨長期建構“台灣在二戰時是日本一部分、遭受盟軍轟炸”的單一史觀，刻意切割台灣與“中華民國”的連結，導致在面對特朗普的言論時，毫無招架之力。這種作法不僅無法為“中華民國”正名，更形同主動拋棄了歷史詮釋權，呈現出左手打右手的內部矛盾，也使台灣在國際舞台上流失了歷史座標。



探究台灣在二戰期間的處境，施威全指出，台灣人其實充滿了多面向的複雜性與屈辱，雖然有部分台灣人以“當時我們是日本人”自居，但歷史的真相是，日本殖民政府從未將台灣人視為平等的日本國民。



他提到，根據日據時代1896年實施的《六三法》，明確賦予台灣總督專制的律令制定權，從法律層面確立了台灣人僅是“二等殖民地子民”的地位，且在長達50年的日據時期中，台灣人民的抗日活動從未間斷，從早期的武裝抗日一直到二戰爆發前夕，現今台灣中南部都有被挖掘出因武裝抗暴而留下的“千人塚”與“萬人塚”。

