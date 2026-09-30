鞭刑入法恐不副署　藍委嗆昔提案綠委同意？

國民黨團首席副書記長洪孟楷舉著綠委曾提案鞭刑入法的關係文書。（中評社 邱筠媜攝） 國民黨團首席副書記長洪孟楷、書記長許宇甄召開記者會說明鞭刑入法。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月30日電（記者 邱筠媜）中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長洪孟楷30日召開記者會宣布推動鞭刑入法，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等四類犯罪，增列“強制鞭打”為刑法從刑。對於修法後可能面臨“行政院”不副署或“違憲”等爭議，洪孟楷質疑，當初曾推動鞭刑立法的民進黨“立委”，這些連署人同意嗎？國民黨團書記長許宇甄則表示，若修法遭阻撓將提出更嚴謹修法，包括終身監禁不得假釋、提高重大犯罪法定刑下限等。



“立法院”第6屆第5會期，當時在野的民進黨提案讓鞭刑入法，連署人包括現任“總統府”秘書長潘孟安、民進黨秘書長徐國勇、台南市長黃偉哲、民進黨團總召蔡其昌、民進黨“立委”陳瑩等人



國民黨團首席副書記長洪孟楷今召開記者會說明鞭刑入法，書記長許宇甄出席，並電話連線鞭刑經歷者，目前於新加坡、台灣從事監獄囚犯改造工作者說出對鞭刑的看法。



洪孟楷表示，他將提出《刑法部分條文修正草案》版本，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列“強制鞭打”為刑法從刑，明定適用罪名、法院裁量、執行上限及醫療安全機制，強化重大犯罪嚇阻效果。草案規定法院得宣告三下以上、十二下以下強制鞭打，數罪併罰最高十二下；行為時未滿十八歲者，執行時年滿六十五歲者，不得執行強制鞭打。



會後媒體詢問，若鞭刑入法修法通過，“行政院長”不副署或被“憲法”法庭判決“違憲”，會如何因應？



許宇甄表示，國民黨團回應民意需求，全力推動鞭刑入法。如果這次“行政院”依然用不副署或沒有申請覆議，直接送“釋憲”等方式，阻撓八成民意支持鞭刑，國民黨團也會在提出相對反制，提出更嚴謹的修法，包括終身監禁不得假釋，大幅提高重大犯罪法定刑的下限，或嚴格限縮假釋門檻等。



洪孟楷指出，他真的覺得很遺憾，台灣社會面對不依法行政的政府，已經扭曲到當“立法院”三讀通過的法律後，還要考慮“行政院會”不會不副署。如果已經高達了八個案子不副署，假設鞭刑入法要變成第九個案子的話，他想問當初在推動鞭刑立法的民進黨“立委”，這些連署人同意嗎？



“立法院”第6屆第5會期，時任民進黨“立委”王幸男、唐碧娥、薛凌曾提案建議於現行刑法總則從刑章第三十四條增訂第三項“強制鞭打”，為施行鞭刑之依據，增訂“強制鞭打”規定必須符合罪刑法定原則，且無違“憲法”比例原則之要求，爰依現行刑法所採之一部規定主義立法例，於刑法總則明定強制鞭打的標準及限制。連署人包括現任“總統府”秘書長潘孟安、台南市長黃偉哲、民進黨秘書長徐國勇、綠委蔡其昌、陳瑩等人。



洪孟楷說，他們要看是什麼樣的政府要跟台灣人民對抗，反對八成的民意，縱容犯罪者，不讓人民去對付犯罪者。如果政府真的為了政治意識形態，而反對“立法院”三讀通過的法律的話，人民一定會想盡一切辦法換掉這個政府。



洪孟楷強調，台灣社會法治要更多元、更完整、更嚴謹，推動鞭刑立法並不會阻撓或相違背其他法律的完整性。國民黨團除了推動鞭刑立法以外，其他配套、輔導、教化以及後續措施，一定會更嚴謹的去做，絕對不會顧此失彼。