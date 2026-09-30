賴清德陪沈伯洋揭洋流號　蔡英文的船舵也在

賴清德親自陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋揭開“洋流號”戰車，上面還有蔡英文日前致贈的船舵。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月30日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市長參選人沈伯洋30日在台北揭幕他的“洋流號”戰車。賴清德與沈伯洋一同在沈伯洋競選總部前，向媒體公布“洋流號”掃街戰車，值得注意的是洋流號上的船舵，沈伯洋也強調船舵是是日前蔡英文陪同沈伯洋前往登記參選時，致贈給他的船舵。賴清德也與沈伯洋登上洋流號，由沈伯洋掌舵合影，並且宣布從10月11日起連續五個周末在台北六個選區進行洋流大車掃與市政開講。



沈伯洋30日上午在他的競選總部舉辦“洋流號記者會”會中公布洋流號戰車、競選車掃行程、競選文宣品、以及介紹競選總部空間規劃，記者會由民進黨發言人吳崢、“湧言會”“立委”林楚茵主持，出席的有賴清德、競選總部總督導“英系”徐國勇、總幹事“新潮流系”吳思瑤、執行總幹事“英系”吳沛憶、副主委吳怡農、首席副總幹事“新潮流系”李建昌、政策召集人“民主活水”陳培瑜、文宣召集人范雲，以及洋流海報設計師許家倫。



賴清德與沈伯洋身上同樣穿著花襯衫，其餘出席者雖未穿花襯衫，但也套上“台北順起來”的黑色Ｔ恤，並且脖子上配戴符合船員意象的橘色、綠色領巾。



賴清德到場時由沈伯洋陪同，兩人一起開箱沈伯洋的競選總部。在走到掛有競選文宣小物、日前中庄仔福德宮董事長送的甘蔗時，兩人還特別停下腳步聽取總部工作人員介紹。現場還有綠色人工草皮區的互動遊戲，賴清德也和沈伯洋同場比拼了一番，也在許願牆上寫下對選戰的期許。



隨後在記者會中，沈伯洋公布了他的競選車掃行程，他表示，八月的時候講了許多政策，到了九月就不該一直講政策、要聽大家的意見，因此有了像是“市長你給我聽好了”等，並且對應台北市六個選區、分為五個周末，10月11日晚上5點30分從中山大同區開始，進行為時一個小時的車掃、兩個小時的市政開講。



不同於其他民進黨的縣市長參選人，像是新北市長參選人蘇巧慧、台東縣長參選人陳瑩、基隆市長參選人童子瑋，皆由蔡英文擔任競選總部主委。賴清德表示，沈伯洋的競選總部主委是“所有台北市民”，也鼓勵台北市民“走進你的競選總部，發揮主任委員的功能”。