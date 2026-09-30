與邱臣遠餐敘違禁令？藍委：好友聚會非站台

國民黨團首席副書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 洪孟楷等多位藍委27日與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠(中)聚餐。(照片：黃國昌臉書) 媒體到現場採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月30日電（記者 邱筠媜）竹北藍白合破局後，爭議持續延燒。中國國民黨主席鄭麗文29日要求國民黨籍“立委”不可以替台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台。對此，國民黨“立法院”黨團首席副書記長洪孟楷今於“立法院”受訪表示，政黨政治講求的是主體性跟紀律性，既然在各選區有提出國民黨籍參選人，一定是全力支持、鼓勵國民黨籍參選人。



國民黨主席鄭麗文29日在國民黨團立法實務研討會上，表態禁止為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台。不過，民眾黨主席黃國昌27日晚間在社群平台發布多位國民黨“立委”的聚餐照片，徐巧芯、羅智強、葉元之、洪孟楷、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、牛煦庭共8人和邱臣遠同桌用餐、加油打氣。



對此，洪孟楷強調，共同好友聚會，輕鬆討論很多時事議題，以及立法過程、未來走向，不涉及站台與否。



國民黨團首席副書記長洪孟楷今召開記者會說明鞭刑入法，會後媒體詢問，鄭麗文表態禁止藍委替邱臣遠站台一事。



洪孟楷表示，政黨政治講求的是主體性跟紀律性，既然在各選區有提出國民黨籍參選人，一定是全力支持、鼓勵國民黨參選人。9月27日晚上是私下的好友聚會，邱臣遠跟他都是第十屆“立法委員”，也跟國民黨好幾位委員有認識。隔天9月28日要去幫民眾黨嘉義市長參選人張啟楷站台都聚集在嘉義市，又是連假的晚上，因此就是共同好友聚會，輕鬆討論很多時事議題，以及立法過程、未來走向，不涉及站台與否。



洪孟楷強調，能夠認同彼此理念、志同道合的朋友就是一起走，在野力量要團結、要整合，讓現在執政的民進黨政府知道人民的憤怒以及在野的團結。



至於傳出有藍委向黃國昌表達要幫邱臣遠站台？洪孟楷說，這件事他完全沒有聽說。