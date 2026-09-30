台版Jisoo詐騙上百億　二審改判18年可上訴

詐團主嫌歐俞彤。（照片：歐俞彤IG） 中評社台北9月30日電／有“台版Jisoo”之稱的歐俞彤與竹聯幫男友吳漢威共同成立“美樂公司”，透過境外機房架設大量假投資網站，利用“假出金”營造獲利假象，詐騙5千多名投資人。一審認定“美樂公司”犯罪金額逾158億，依主持犯罪組織從事網路詐欺取財等185罪，判處歐俞彤共687年半的總刑期，全部應執行有期徒刑24年。她提起上訴，高等法院30日二審改判18年。可上訴。



27歲的歐俞彤長相酷似南韓女團BLACKPINK成員金智秀（Jisoo），外界稱她“台版金智秀Jisoo”，檢方查出，外貌清秀的歐俞彤原本從事飯局陪酒，在一次飯局中結識吳漢威。兩人成為男女朋友後，共組未合法登記的“美樂公司”，從事組織詐騙和洗錢等非法活動，還找來許多有黑幫背景的成員加入。



根據調查，“美樂公司”在境外架設超過2230個假投資網站及APP，由機房成員偽裝成投資公司人員，在FB、IG、LINE等社群或通訊軟體上刊登假投資廣告，招攬被害人投資。詐團成員會以贈送投資書籍、提供投資秘訣、假出金等手段，誘騙被害人操作假投資網站，或以面交或匯款方式交付投資款，再由其他成員轉匯或指揮車手面交取款，將贓款層層上轉，製造金流斷點。



本案詐團從2024年5月至2025年1月間，共有多達1萬9274筆匯款記錄，光是匯款金額高達14億2327萬餘元，另有許多被害人是交付現金受騙，檢警過濾被害人報案資料與匯款記錄，估計多達5082人受害，詐騙金額158億餘元。



歐俞彤應訊時坦承犯行，她的辯護律師辯稱，“美樂公司”每次洗錢的金額頂多數十萬至200萬，歐俞彤不知道詐團每次向被害人詐領的金額是否超過500萬，且行騙的是機房，她也不清楚機房在網路上散布詐騙資訊行騙。



但一審台北地院認定，歐俞彤犯《詐欺犯罪危害防制條例》三人以上共同以網際網路等傳播工具對公眾散布詐欺取財罪，共犯184次，其中160次各處有期徒刑3年6月，另24次各處5年；此外，歐俞彤另犯主持犯罪組織犯詐欺取財罪，判刑7年6月。總刑期共687年6月，全部應執行24年。



歐俞彤對全案提起上訴，高院審理後認為，原審判決有所違誤，減輕改判她18年徒刑。本案仍可上訴。