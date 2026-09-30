李彥秀諷“人工洋流”　沈伯洋：尊重她想像

民進黨台北市長參選人沈伯洋(中)受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月30日電（記者 莊亦軒）中國國民黨台北市港湖選區“立委”李彥秀29日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前赴內湖夜市掃街是“人工洋流”，每個民進黨北市議員動員10至15人便可製造人數眾多的畫面。沈伯洋30日表示，民進黨南港最資深的市議員李建昌說他沒有動員，李彥秀委員對於這場活動有她的想像，他都尊重。



沈伯洋30日上午在“洋流號記者會”後，與競選總幹事“新潮流系”吳思瑤、執行總幹事“英系”吳沛憶、副主委吳怡農、首席副總幹事“新潮流系”李建昌一同接受媒體聯訪。被問到脖子上配戴的領巾，沈伯洋說，領巾有兩個顏色，分別是橘色、綠色，他強調競選主視覺明明就有綠色，兩個都是重要的主視覺，但今天亮相的領巾因為時間較晚，就沒有納入競選小物的商品中。



李彥秀29日接受廣播節目《POP大國民》專訪時，針對沈伯洋28日晚間前往內湖737夜市掃街，因人數眾多而有“洋流”，她表示這是人工洋流是借力使力，737可以說是內湖南港區最大的市場有早市、夜市，本來人潮就多，只要用很少的人就可以形塑出現場人很多的現象，民進黨市議員總共只要動員100個人圍在沈伯洋周圍，看起來人就會很多。與2018年中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜的“韓流”不同，韓國瑜是在大場的造勢活動，因為自身人流眾多吸引攤販，形成韓國瑜所到之處就是夜市的場景。