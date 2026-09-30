乖乖遷廠爆勞資糾紛　工會：不排除擴大抗爭

乖乖中壢廠企業工會29日到日月光公司前抗議。（照片：乖乖中壢廠企業工會提供） 中評社桃園09月30日電（記者 盧誠輝）台灣知名零食廠“乖乖”公司近期爆發勞資爭議糾紛，因乖乖中壢廠將遷往新竹，引發勞工不滿，工會最終以94.3%同意率通過罷工投票。乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏接受中評社訪問表示，目前仍看不到公司的誠意，近期不排除將擴大抗爭。



乖乖中壢廠自1968年成立，三地集團2019年收購乖乖後，今年7月30日以新台幣56.72億元出售中壢廠土地及建物給日月光半導體，9月1日更進一步宣布將遷廠到新竹。部分員工面對工作地點改變，工會要求資方改善薪資待遇、遷廠補償等問題未能取得共識，工會最終以94.3%同意率通過罷工投票。



乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏告訴中評社，目前完全看不出公司有想要跟工會協商的誠意，至今只開過兩次“討論會”，擁有決定權的董事長都未出席，只由總經理單方面開出部分條件就要工會全盤接受，工會當然無法接受。



劉能宏舉例，昨天下午工會和公司進行第二次“討論會”，在會中根本沒有達成共識，但公司會後卻對外宣稱已開完協調會議，有白紙黑字的會議紀錄，但這都只是公司單方面的說法，並非事實。



劉能宏感嘆，工會原本有158名會員員工，但自從事情爆發至今三個月來，已陸續有20多名員工自請離職，留下來的員工至今仍爭取不到合理的保障。他強調，面對看不到誠意的公司，工會近期不排出將擴大抗爭，也不排除以合法罷工手段來爭取員工權益。



乖乖食品中壢廠是台灣知名老字號零食品牌“乖乖”的核心生產基地，位於桃園市中壢工業區，1968年創立至今已58年。