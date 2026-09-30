徐巧芯：綠媒吹捧沈伯洋還唱競選歌　離譜！

徐巧芯今天發文指出，綠媒每天吹捧沈伯洋，還唱競選歌曲，離譜至極。（取自徐巧芯臉書） 中評社台北9月30日電／中國國民黨“立委”徐巧芯今天在臉書表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋當年讓中天關台，當年痛批“高密度特定報道”、“欠缺多元觀點”，但看看現在三立、民視、壹電視、年代天天瘋狂吹捧民進黨。現在特定政論節目簡直變成沈伯洋的個人實境秀。



徐巧芯說，現在政論節目包含主持人在內，直接演唱沈伯洋的競選歌曲助選，離譜至極。當年中天被關，現在這種綠媒是不是更該撤照？沈伯洋的看法呢？還是遇到吹捧自己的，就飄飄欲仙？



徐巧芯臉書全文：



沈伯洋就是當初讓中天關台，傷害媒體自由的關鍵推手！



我也好奇，當年的“沈專家”，不斷打擊“韓流”，如今怎麼喜孜孜的談“洋流”？



2020年10月26日，他以台灣人權促進會副會長身分，受邀擔任中天換照聽證會的七名鑑定人之一，並對中天的新聞表達應該不予換照，後續才進一步有了NCC的關台事件。沈伯洋以“韓流”為理由，立下的神聖道德標準，難道不必拿來檢驗如今的“洋流”？



沈伯洋當年痛批“高密度特定報道”？“欠缺多元觀點”，現在三立、民視、壹電視、年代天天瘋狂吹捧民進黨。現在特定政論節目簡直變成你沈伯洋的個人實境秀。政論節目包含主持人在內，直接演唱沈伯洋的競選歌曲助選，離譜至極。當年中天被關，現在這種綠媒是不是更該撤照？沈伯洋的看法呢？還是遇到吹捧自己的，就飄飄欲仙？



他當年控訴事實查證失能，如今綠媒面對光電弊案、政策疑雲集體裝聾作啞，甚至把所有監督者抹成境外勢力和認知作戰。這叫事實查證與自律嗎？



綠媒拿著政府鉅額標案做大內宣，政論節目聽不到半句異音，NCC更不敢用罰中天的標準稽查綠台。如今沈伯洋當上“立委”握有實權，但從未提出任何批判，雙標嘴臉藏不住。



後續中天對NCC的裁罰提起訴訟，累積了高達26連勝，證明了沈伯洋鑒定書當中的基礎根本有問題。當初強調應該要“不予換照”的他毫無愧疚之意，在我看來他就是綠營箝制新聞自由的打手。



這就是沈伯洋“綠能，你不能”的瞎掰日常。把別人的言論自由當抹布踩；如今自己人瘋狂操作洋流造神，得意忘形、裝聾作啞的樣子就有多滑稽。沈“立委”應該用2020年沈專家的靈魂，好好回答台灣人民。