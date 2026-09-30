王美惠首度提政見　喊推社會婚育住宅

民進黨嘉義市長參選人王美惠（左）與“內政部長”劉世芳（右）視察社宅。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月30日電（記者 李京昇）民進黨嘉義市長參選人、綠委員王美惠30日偕同“內政部長”劉世芳，視察嘉義市第一座社會住宅“友忠好室”，實地了解社宅內部規劃及公共服務設施。這也是王美惠在9月2日登記參選以來，將近一個月的首次公開行程，她也難得提出政見，指若當選市長，將規劃推動社會婚育住宅，讓年輕人在嘉義市找得到住得起的家。



王美惠今天視察嘉義市社宅後宣布，若她年底有機會進入市政府，將要主動盤點土地，規劃推動嘉義市第一座由市政府興建的社會婚育住宅，讓年輕人、小家庭及有居住需求的市民，都能在嘉義找到住得起、住得安心的家。王美惠強調，這項政策，是我的市政政策藍圖之一。



王美惠表示，今天走進“友忠好室”，心裡特別有感，剛上任“立法委員”時，看到“內政部”資料上，嘉義市社會住宅的規劃數字是零，一戶都沒有，經過這些年持續爭取，如今嘉義市三座社宅陸續推進，“中央”興建的首座社宅“友忠好室”已經竣工，“博愛安居”工程進度達八成，“安寮好室”也正在興建中。



王美惠感性地說，從紙上的零到今天能實際走進嘉義市第一座社會住宅，這一路真的不容易，這些年她在“中央”持續為嘉義積極爭取建設，協調相關部會，把鄉親的需求化為具體成果，她每次帶回地方的建設與資源，都是從鄉親的需求出發，也是這些年在“中央”努力的累積。



會議中劉世芳指示，社宅申請資訊應簡單明瞭，相關說明及受理作業都要以便民為原則，尤其中南部鄉親多數講閩南話，也不太會使用數位化工具，要求加強社宅資訊宣導，並設置實體服務據點，提供面對面解說、申請受理及審查服務。



王美惠也認為社宅已經竣工多時，但要等到明年7月才會正式讓民眾入住，時間過久，希望能縮短時間讓民眾盡速入住。劉世芳則指示住都中心要加速行政作業，將相關期程縮短一至兩個月。



根據現場會議簡報，“友忠好室”為地上10層、地下2層，共144戶，包括套房63戶、二房54戶及三房27戶，設有64個汽車位、146個機車位，目前預計11月底開放申請。住戶分配規劃40%優先戶，其中包含20%婚育保障名額，另有10%睦鄰戶、8%軍警消保留戶及弱勢保留戶，並設置2戶受暴者庇護空間。



租金依所得提供不同折扣，以中低收入戶為例，套房月租約新台幣5300元、二房9390元、三房1萬2610元。社宅另設一間店鋪供招租，以及由“衛福部”前瞻經費補助的托嬰中心，預計收托52名0至2歲幼兒。