張啓楷喊嘉義市起風了　王美惠：相信選民

王美惠（左一）偕同劉世芳（左四）視察嘉義市社宅。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月30日電（記者 李京昇）民進黨嘉義市長參選人、綠委王美惠30日偕“內政部長”劉世芳，開箱嘉義市首棟即將落成的友忠好室社會住宅。對於對手、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷日前評估選情逐漸拉近、喊出“起風了”，王美惠今天首度回應選情，表示自己對嘉義市鄉親非常有信心，也相信市民會做出最好的決定。



張啓楷28日成立競總時，包括中國國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌三度同台輔選，還有民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨嘉義市長黃敏惠與藍白“立委”等大咖加持，拉抬張啓楷聲量。張啓楷受訪時，也評估選情逐漸拉近呈現五五波，並高喊“起風了”，對於自己的選情表達樂觀，有信心打贏選戰。



王美惠今天是她登記參選市長後，相隔將近一個月時間，首度對外公開行程，立即展現民進黨執政、她擔任“立委”優勢，以爭取“中央”資源推動社宅，大打政績牌，今天行程也公開。



對於張啓楷認為選情已經是五五波，王美惠回說，自己一直都非常努力、認真打拚，對嘉義市鄉親有信心。她說，市民有需求都找得到她、看得到她，自己擔任“立委”6年期間，天天一步一腳印為市民服務。



王美惠表示，相信市民看得見她過去的付出，也相信市民會做出最好的決定。未來她仍會持續打拚，爭取嘉義市所需要的建設及中央資源。