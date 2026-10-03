陳建甫：競逐仍持續　中國有底氣跟美國耗

淡江大學中國大陸研究中心主任兼專任副教授陳建甫接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月5日電（記者 張穎齊）針對華府中美峰會，淡江大學中國大陸研究中心主任兼專任副教授陳建甫接受中評社訪問分析，美國期中選舉、經濟、通膨、能源價格等仍有許多變數，共和黨可能面臨失去政權風險。相較之下，中國已布局東南亞等市場，有底氣跟美國耗，未來大規模經貿戰未必容易再打起來，但科技、AI、軍事競逐仍將持續。



陳建甫，美國俄亥俄州立大學博士，歷任淡江大學外交與國際關係學系副教授、中國大陸研究所專任副教授兼所長、未來學研究所專任助理教授兼代所長、台灣“中國一帶一路研究學會”理事長、台灣民主基金會董事、兩岸政策協會理事長等。



他提到，峰會前台灣內部對是否出現“第四公報”、美方是否在《八一七公報》或軍售問題上讓步，有許多討論甚至傳言，但結果並沒有那麼嚴重，美國在峰會前後也透過與日本、韓國等第一島鏈重要國家的互動，釋出印太及台海政策訊號。



陳建甫指出，台灣近年因半導體供應鏈的重要性，戰略位階提高，但更應沉得住氣，不能因目前得到美國較多支持，就忽略中國大陸的經濟、外交與綜合實力，也不能把自身定位完全放在中美兩強較勁之中。



“美國對台軍售出現延緩，不排除有營造中美友好氣氛的考量，但不代表美國願意放棄整體軍售。”陳建甫說，美國對台政策本質上仍是制衡，而不是毫無條件支持台灣，台灣應重新思考自己在經濟、外交及區域戰略中的位置，找到自己的主戰場。



陳建甫表示，經貿、科技與國防已愈來愈難切割，這次峰會特別談到AI，甚至進一步觸及超級智慧（SI），代表中美競爭已從經貿逐漸進入AI與科技秩序競逐，“誰能掌握AI秩序”將是下一階段大國競爭核心。



他說，中國希望與美國談AI，但特朗普認為中國AI、SI發展仍落後美國，因此美方未必願意把自身占優勢的項目拿上談判桌，大國競爭往往如此，“哪裡贏，你就不談很多”，科技優勢本身就是談判籌碼。