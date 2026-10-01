陳建甫：習特會改變美對台政策？要看下兩場

淡江大學中國大陸研究中心主任兼專任副教授陳建甫接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月5日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普日前在中美峰會期間提及中美是二戰盟友，以及飛虎隊歷史，引發討論。淡江大學中國大陸研究中心主任兼專任副教授陳建甫接受中評社訪問分析，特朗普所說的“中國”，在當時是“中華民國”，特朗普的話讓民進黨與中國國民黨都陷入尷尬，形成政治兩難。



陳建甫，美國俄亥俄州立大學博士，歷任淡江大學外交與國際關係學系副教授、中國大陸研究所專任副教授兼所長、未來學研究所專任助理教授兼代所長、“中國一帶一路研究中心”主任、台灣“中國一帶一路研究學會”理事長、台灣民主基金會董事、兩岸政策協會理事長等。



特朗普一句飛虎隊，意外勾出兩岸三方不同的歷史敘事。陳建甫認為，這就形成朝野政黨在歷史論述上的兩難，民進黨不願積極擁抱蔣介石的抗戰史觀，國民黨則珍視“中華民國”抗戰正統，卻又必須處理與中國共產黨交流的政治現實。



記者問，特朗普此次高規格接待習近平，峰會後，美國對台政策是否有改變？



陳建甫分析，不能僅從特朗普熱情接待習近平，就判斷美國對台政策出現轉向，美國國務院、國會及國防體系內仍有相當多友台力量，特朗普個人的高調外交風格，與美國整體政策體系要分開觀察；但台灣真正要關注的是“後特朗普時代”，特朗普不能再競選連任，美國下一任總統接班競爭勢必提早升溫，共和黨內誰接班、民主黨由誰出線挑戰，都會影響未來美國亞洲政策。



“台灣不能把所有籌碼單押民主黨或共和黨。”陳建甫說，台灣應與美國兩黨友台人士維持等距接觸，提前因應美國政治權力重新洗牌，而隨著特朗普自身選舉壓力下降，加上期中選舉可能改變美國國會政治版圖，特朗普後續對中國可能採取更具交易色彩的態度，因此接下來APEC及G20場合若再出現“習特會”，可能釋出更多中美友好訊息，對台灣而言，這次中美峰會不是觀察終點，後續兩場國際峰會更值得注意。