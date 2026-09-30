連假返鄉變受難！黃國昌痛批陳世凱無能

民眾黨主席黃國昌陪新北市議員參選人陳怡君掃街。（照片：民眾黨提供） 中評社台北9月30日電／中秋、教師節連假全台大塞車，台“交通部長”陳世凱面對民怨，卻拿自己28日晚上從台中開車回台北“2個多小時、沿途道路順暢”回應外界質疑。台灣民眾黨30日召開黨政聯繫會議，對此，黨主席黃國昌表示，好好的連假返鄉變受難記，搭高鐵的、坐客運的、自己開車都在受苦，台“交通部”不能再拿“旅運量太大”當借口，這就是疏運沒有做好，痛批怎麼會有這麼無能的官員？



黃國昌說，剛結束的中秋、教師節四天連假，“交通部”的疏運表現顯然不及格，高鐵9月24日單日運量34.8萬人次創下歷史新高，車站卻塞爆，自由座旅客湧入對號座、擠進商務車廂，收假日台中站有旅客在月台排了一個小時，左營站候車人龍一路排進大廳；國道多處壅塞，台北往宜蘭的國道客運尖峰甚至有1800人同時候車，有人買得到票卻擠不到自己的座位，選擇自行駕車同樣一路塞。好好的連假返鄉變受難記，搭高鐵的、坐客運的、自己開車都在受苦，“交通部”不能再拿“旅運量太大”當借口，這就是疏運沒有做好。



黃國昌指出，“交通部長”陳世凱面對民怨卻表示“坐鎮不是一定要坐在辦公室”，還稱“交通部”最大目標是不讓旅客滯留、29日甚至拿自己前一晚從台中開車回台北“2個多小時、沿途道路順暢”回應外界質疑實在荒謬至極。黃國昌痛批“到底怎麼會有這麼無能的官員？”“交通部長”的責任是解決問題、不是廢話一堆，陳世凱高高在上的叫人民“不要都擠在同一個運具”，和時任“交通部長”林佳龍要求人民“要做聰明用路人、趨吉避凶”實在是半斤八兩。



黃國昌痛批，這次也凸顯“交通部”高層應變大有問題，9月22日“交通部長”陳世凱、高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠等人都赴德國參加柏林國際軌道展，鄭光遠24日返台立即投入第一線應變，陳世凱25日清晨也抵台，但眼見高鐵、國道連日塞爆，卻神隱3日，直到28日連假最後一天，才和高鐵董事長史哲一起現身台中站視察擺拍，“高鐵站務人員忙著疏導、忙著道歉，這幾天部長、董事長人躲去哪裡？”陳世凱、史哲兩人都欠人民一個道歉，“交通部”也應徹底檢討，咎責到底。