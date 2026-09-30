台灣役男體位區分標準　免役門檻加嚴

台軍方30日表示，體位區分標準將併同“常備兵現役病傷停役檢定標準”在今年10月31日發布實施。(台“國防部”發言人臉書) 中評社台北9月30日電／藝人閃兵案重創民眾對兵役制度信心，台軍方與“內政部”為此修正“體位區分標準”，軍方30日表示，體位區分標準將併同“常備兵現役病傷停役檢定標準”在10月31日發布實施。



“國防部”30日召開例行記者會，媒體關切修正後的體位區分標準以及常備兵現役病傷停役檢定標準，何時會上路。



“國防部”去年12月預告“體位區分標準”修正草案，草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役，以及中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量等。對比現行免役體位BMI<15或BMI>35、身高≧196或身高≦154，嚴格許多。



另外，法定傳染病原定治療6個月以上影響運動功能者，符合替代役體位，也改成僅法定傳染病經治療，未達免役體位標準者，得服替代役B級，相關條文刪除“6個月以上”規定。



“國防部”另於今年9月預告“常備兵現役病傷停役檢定標準”修正草案，增訂義務役預備軍官及預備士官於服現役期間病傷停役的檢定，準用此標準，以及修正檢定標準表共計176項次其中的160項次，使常備役現役人員的現役病傷停役檢定標準與體位區分標準中的常備役體位判定標準相符。



“國防部”軍醫局衛勤保健處長蔡適鴻30日在例行記者會宣布，“常備兵現役病傷停役檢定標準”已在今年9月21日完成法規預告程序，目前正在進行最後階段意見綜整和審查，為確保兵役標準一致性與連貫性，本案將併同“體位區分標準”預計今年10月31日正式發佈及施行。