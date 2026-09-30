朱立倫示警新北選情冷　預告明天輔選李四川

國民黨前主席朱立倫受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月30日電（記者 方敬為）針對雙北選情，曾任新北市長的中國國民黨前主席朱立倫今天受訪表示，台北市方面，相信蔣萬安市長連任無虞，所謂“洋流”衝擊，說實話，在生活中沒有感受到。新北市最大的問題是選情冷，他預告，明天會到新北市替國民黨市長參選人李四川站台，最後兩個月要把選民的熱情催出來，全台有需要的藍營選將，他都樂意幫忙加油打氣。



朱立倫30日赴台中逢甲大學發表“從特定工廠到全球市場：打造國際接軌的低碳競爭力”專題演講，會前針對雙北市長選情受訪表示，台北市長選舉，目前看起來蔣萬安得到許多年輕人的認同，希望最後能匯集大家不同的力量，讓真正能為台北市做事、且非常認真努力的蔣萬安市長高票連任



朱立倫說，至於外界提到所謂的“洋流”衝擊，說真話，我們在生活中是沒有感受到，但既然綠營不斷強調，那就當作有這麼回事吧！我們就認真面對。



對於是否借將協助蔣萬安打選戰？朱立倫表示，蔣市長是他的好朋友，長期以來我們對許多議題都會交換意見，幫忙是責無旁貸的事，不論是他過去服務過的桃園、新北，或者是台北的蔣萬安、基隆的謝國樑，只要有需要，他都樂意去幫忙，一定全力以赴。例如10月1日就要回到新北，幫李四川以及一些議員加油。



談到新北的選情，朱立倫說，最關鍵的就是要讓大家最後願意站出來投票，今年的選舉其實相對很冷，表面上看起來藍綠雙方都很熱鬧、創造了許多名詞，但其實大部分的選民是蠻無感的。在最後這2個月，尤其是最後1個月左右的關鍵期，就是要把所有選民的熱情激發出來。對新北也是如此，只要投票率能夠回到正常水準，他相信李四川一定能夠獲得大家的支持。