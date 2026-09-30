呼應韓國瑜　朱立倫：藍營對年底選戰要謹慎

國民黨前主席朱立倫（中）赴台中逢甲大學演講，並和與會人員合影。(中評社 方敬為攝) 中評社台中9月30日電（記者 方敬為）針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前表示，外部環境險惡，國民黨沒有太多犯錯的空間。國民黨前主席朱立倫今天對此表示，韓院長說得很精準，民進黨動用行政資源、司法力量用放大鏡檢視在野黨，有許多政治操作空間，藍營面對年底選舉，要嚴肅且謹慎因應。



朱立倫30日赴台中逢甲大學發表“從特定工廠到全球市場：打造國際接軌的低碳競爭力”專題演講，會前針對年底地方選舉議題受訪表示，很認同韓國瑜院長“國民黨沒有犯錯空間”的說法，由於民進黨執政以來，總是用顯微鏡與放大鏡檢視在野黨，甚至動用司法力量、媒體資源，都會將任何可能的問題無限放大。



朱立倫表示，面對這種連無中生有都能操作的政治環境，只要出現任何一絲一毫的縫隙，就會被創造出無限大的負面效應，因此國民黨絕對要非常嚴肅、小心且謹慎的面對，確實沒有任何犯錯的空間，必須認真接受韓院長的提醒。



對於“立法院”近期審查明年度總預算案，會否牽動選情？朱立倫說，“立法院”新會期充滿了許多新的挑戰，包括追加預算與明年度總預算的審查，壓力一定非常大。藍綠雙方都同時面臨選戰的考驗，但選戰畢竟是到11月28日，而“立法院”這個會期勢必會延會，相信在農曆過年前，許多問題都能夠得到解決，也呼籲朝野“立委”要針對民眾所關心的預算問題，彼此好好審議並妥善解決。