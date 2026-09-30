張嘉郡提無人機產業政策　帶雲林從農田起飛

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡30日提出“無人機低空科技產業發展政策”。（照片：張嘉郡辦公室提供） 中評社雲林9月30日電／中國國民黨雲林縣長參選人張嘉郡拼勝選，30日提出“無人機低空科技產業發展政策”，鎖定無人機測試基地、科技競賽、人才培育及產業鏈布局，“以測帶產、以賽聚才、以產留才、以用創值”4大方向，盼結合雲林農業場域、大專院校研發能量與既有產業基礎，為地方開拓科技產業發展新路徑。



“雲林發展科技不是離開農業，而是從農業出發”，張嘉郡表示，無人機現在已經不只是空拍工具，從智慧農業、物流、巡檢到災害防救，都有愈來愈多應用。雲林有廣大的場域，是無人機可以實際測試與應用的地方，加上虎尾科技大學、雲林科技大學的人才與研發能量，以及高鐵交通優勢，都是發展低空科技產業可以利用的條件。



張嘉郡提出的第一個方向是“以測帶產”，首先要解決無人機測試基地不足的問題。她規劃盤點縣內適合的土地、空域及相關設施，在符合相關法規的前提下，建立無人機測試、訓練及考照基地，讓企業、學校及新創團隊有實際飛行與設備驗證的場域。



第二個方向“以賽聚才”，透過無人機競賽把人才帶進雲林。未來除了飛行競賽，也會把AI自主飛行、智慧農業、災害搜救等技術納入競賽題目，讓學生、工程師及新創團隊直接面對實際問題。



第三個方向“以產留才”，把人才培育接到產業需求。張嘉郡規劃串聯虎尾航太機械產業園區及斗六智慧創新產業園區，鎖定AI飛控、通訊、光電、馬達、電池、複材及零組件等領域，吸引相關企業進駐，逐步建立無人機產業鏈。



第四個方向“以用創值”，則是把無人機真正用進雲林的產業與公共事務。農業可以用於農田巡檢、病蟲害辨識及農損勘查，水利、防災也都有實際應用的空間。



張嘉郡強調，這套政策會分三階段推動，第一階段“來雲林飛”，建立測試、訓練及考照環境；第二階段“來雲林比”，透過競賽吸引人才、團隊與企業；第三階段“來雲林創業”，讓人才、企業及供應鏈逐步留下來。從農田出發，把測試、人才、研發、產業與應用逐步串起來，讓無人機成為雲林下一階段產業發展的新方向。