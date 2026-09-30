當鄭麗文面　藍議員轟台南33年沒執政該檢討

國民黨籍台南市議員盧崑福。（擷取自國民黨直播畫面） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天在台南召開行動中常會，替台南市長參選人、“立委”謝龍介拉抬聲勢。被安排上台助講的台南市議員盧崑福，當著黨主席鄭麗文的面，火力全開砲轟自己人。他說，國民黨在台南33年沒有執政過，是因為從來都沒有真正檢討，國民黨過去就是賞罰不分明，甚至被民眾嫌到“臭名”，絕對不是沒有原因。



盧崑福表示，台南的國民黨黨工都不想得罪人，大家沒有背水一戰的氣勢。但這次台南難得出現有翻盤的機會，希望黨中央能真正檢討並投入更多資源，不能只是嘴巴說支持，能多辦幾場萬人造勢，創造像高雄藍軍一樣的氣勢，謝龍介這次真的就有可能當選了。盧說完看向一旁的鄭麗文，鄭點頭應允說，“會有大造勢！”，讓現場一陣掌聲。



國民黨今天下午2時在台南市南門勞工育樂中心召開行動中常會，包括鄭麗文、副主席李乾龍、蕭旭岑和黨務幹部及中常委都南下，和台南基層黨員齊聚一堂，希望為謝龍介衝一波選情。



盧崑福在一開始發言時指出，謝龍介這幾年的表現真的很好，可惜一個人沒有辦法讓國民黨在台南全盤翻轉。他擔任議員33年，有自己的堅持，這33年來台南市長都是民進黨籍，過去不管是國民黨籍高思博或謝龍介選市長，外界都說“沒機會啦”，衹有這一次外界開始說國民黨“有機會”。



盧崑福話鋒一轉說，但即使如此，外面仍有非常多人在嫌國民黨，這並非沒有原因。國民黨過去賞罰不分明，長期支持國民黨的選民一路挺下來，黨卻讓人嫌成這樣，就應該好好檢討。



盧崑福批評，國民黨長期以來就是“想要好處”，這也是外界認為國民黨有私心的原因。他反問，黨內同志現在到底有沒有背水一戰的決心？就像他的助理一樣，如果他沒有選上，助理就沒有工作，國民黨所有同仁應該有這樣的危機感。



盧崑福接著說，如果這次台南市長再沒選上，“所有的黨部同仁，總辭啦”！現場隨即響起叫好聲。他強調，未來國民黨一定要賞罰分明，做不對就不能再縱容，甚至該淘汰就要淘汰，不能再讓民眾認為國民黨沒有紀律。



他說，台南就算國民黨多選上5席議員也沒有辦法改變局面，“唯一可以改變的，就是市長改變”，所以現在唯有團結、共同打拚，才有機會翻轉台南。