關注：台灣頭之戰　賴清德力挺表姪童子瑋

民進黨基隆市長參選人童子瑋與基隆港巨型貓咪水上充氣裝置“黃阿瑪”。（照片：童子瑋競選辦公室提供） 中評社基隆10月1日電（記者 張穎齊）基隆港水域近期出現巨型貓咪水上充氣裝置，吸引許多民眾前往拍照打卡，幕後主辦人為賴清德表姪、民進黨基隆市長參選人兼議長童子瑋。綠營催出的這隻“巨貓”更將展出至投票前一天11月27日，與中國國民黨籍基隆市長謝國樑政治角力，備受地方熱議。



2022年基隆市長選舉，國民黨謝國樑以得票率52.92%當選，落敗的民進黨候選人蔡適應得票率39.01%，國民黨成功收復執政權，阻斷民進黨籍前基隆市長林右昌8年執政之路。基隆也因此綠地變藍天，年底綠營力拚要把“台灣頭”的基隆收回來。



童子瑋近期以慶祝基隆建城400年為名，籌辦“黃阿瑪的後宮生活×基隆400童樂會”活動，在基隆港水域打造了一座高達15公尺的巨型水上充氣裝置，做為選戰吉祥物，頗為討好，展出期間自9月24日至11月27日。



在港區內這項為期2個月的展覽，引發對場地出借標準的討論。“黃阿瑪巨貓”24日晚間的點燈儀式，更請到賴清德到場。謝國樑對此嘲諷認為，基隆市政府先前希望在港區舉辦龍舟比賽遭拒，“交通部”所屬的台灣港務股份有限公司基隆港務分公司卻可以同意讓童子瑋把充氣巨貓放在港區內長達2個月，市府非常羨慕。



“黃阿瑪巨貓”能泡在基隆港2個月，被認為有雙重標準，賴清德主政下的“交通部”基隆港務分公司，不願借謝國樑1天划龍舟，卻借童子瑋2個月放巨貓，甚至直接到選舉前夕。



而“巨型水上裝置選戰”，其來有自，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆一再強調自己曾將“黃色小鴨”請到高雄港，吸引觀光潮，自詡“黃色小鴨爸爸”，不過這隻黃色小鴨的源頭，也是與基隆市長選舉有關。



此次議長童子瑋依樣畫葫蘆，請到“黃阿瑪”來到基隆港，背後操盤手與黃色小鴨催生者、前基隆市議長黃景泰也頗有淵源。黃景泰因案入獄已假釋出獄，日前公開站出來表態力挺童子瑋，童的幕僚也不乏曾有助黃景泰打選戰的相關人士，再加上當前是民進黨執政，賴清德更是童子瑋的親叔。結合藝人陳美鳳、網紅等演藝界，加上綠營網軍與側翼，還有蔡英文、林右昌等人加持，都使童子瑋實力大增。



但目前基隆市由國民黨籍市長謝國樑執政，延攬民眾黨籍邱佩琳擔任副市長，成為強有力的“藍白合全台模範區”，而且謝國樑也經歷大罷免的考驗，實力不容小覷，童子瑋想要扳倒現任藍白合的謝國樑，也非易事。