爭取農業票　陳瑩率台東農會赴韓國找商機

民進黨台東縣長參選人陳瑩30日帶領10家台東農會、農特產業者前往韓國展開“台東農特產，前進韓國”展銷行程。（照片：陳瑩辦公室提供） 中評社台北9月30日電／民進黨台東縣長參選人陳瑩30日帶領10家台東農會、農特產業者出發前往韓國，展開為期三天兩夜的“台東農特產，前進韓國”展銷快閃行程，除了將見證鳳梨釋迦冰棒打進韓國通路的簽約儀式，也將媒合商機，力拚農產外銷，並推動城市外交。包括池上鄉農會、關山鎮農會及8家台東在地農特產業者共同組團參加，台東縣政府也派員陪同。



陳瑩說明，台東擁有全台最優質的農特產品，包括池上米、關山米、台東紅烏龍、鳳梨釋迦、夏雪芒果、地瓜酥、糯米酒等等，近年在“中央”與台東縣政府共同合作下，已逐漸打響品牌知名度，接下來更要力拚把“品牌”轉化為“收益”。



有鑑於今年夏天鳳梨釋迦議題引起全台關注，陳瑩深知，台東農特展不排斥任何市場，但也不能只依賴單一市場，因此身體力行，帶領農會與業者前往韓國，共同為農民開發新通路與新市場。



陸委會副主委梁文傑先前因脫口稱鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃的言論，讓陳瑩不滿，擔心流失台東農民選票。台東縣長饒慶鈴以錄製影片方式在海峽論壇推銷鳳梨釋迦，最後陸委會等相關單位認定，並未違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，因此未予處罰。



陳瑩表示，韓國是世界第12大經濟體，人口超過5000萬人，飲食習慣與台灣相近，是成熟的消費市場。近年台灣農產品持續打入韓國市場，包括愛文芒果、高麗菜、鳳梨與洋蔥都有穩定成績，與日本市場同樣引起矚目，也常見台南市長黃偉哲等縣市長積極前往韓國拓展商機。本次特別透過韓國當地台商及貿易業者協助，希望複製台南經驗，也為台東農特產品爭取外銷機會。



陳瑩預告，韓國展銷行程，將見證台東代表性的山漾食品，與韓國通路進行“鳳梨釋迦冰棒簽約儀式”，為台東農特產接軌國際，跨出重要一步。同時，也將在韓國首都首爾舉辦“台東縣農特產品商務交流會”，協助台東農會與業者更進一步瞭解韓國市場，並與韓國通路、餐飲業者直接對談、媒合商機，共同開拓韓國市場。



本次組團參加韓國展銷行程的在地單位，包括池上鄉農會、關山鎮農會2家農會，以及山漾蔬果運銷合作社、允芳茶園、逸品茶園、新元昌紅茶產業文化館、出力釀酒業有限公司、糖果樂園股份有限公司、吳漫漫實業有限公司、台東縣印加果生產合作社等8家業者，合計共10個單位一同出訪。