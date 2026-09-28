關注：嘉義市綠營放下恩怨　力抗藍白

民進黨嘉義市長參選人王美惠（左二）9月30日視察社宅，綠議員黃露慧（右一）、黃大祐（後排中）姊弟全程陪同。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月1日電（記者 李京昇）民進黨嘉義市長參選人、綠委王美惠投入嘉義市長選戰後，過去曾在黨內多次交鋒的民進黨嘉義市議員黃露慧，常陪同跑行程。兩人昔日曾競爭黨部主委、“立委”提名，殺到刀刀見骨，如今恩怨暫時擺到一邊，團結力抗藍白支持的張啟楷。



黃露慧父親、已故嘉義市議員黃正男曾創下“十連霸”連任紀錄，也曾任民進黨嘉義市黨部主委，後來身體不適，由女兒黃露慧與兒子黃大祐接棒同時當選市議員。姊弟檔先後擔任過黨部主委，今年力拚連任議員，十分罕見。“綠色友誼連線”黃家班在嘉義市成為地方綠營重要勢力。



王美惠與黃露慧的恩怨長年累積，包括2021年嘉義市民進黨“千人入黨”及黨員資格爭議，當時黃露慧擔任市黨部主委，王美惠盼推動黨內改革，黨部收到近千份黨員名單許多電話、地址相同，雙方因此針對黨員資格及地方黨部運作多次交鋒。



2022年嘉義市黨部主委改選，王美惠支持她的團隊顧問黃敏修挑戰拚連任的黃露慧，最後仍由黃露慧勝出，期間紛爭不斷、雙方互攻。隔年，2023年“立委”初選，黃露慧登記參選，甚至批評王美惠是不適任“立委”，王美惠也不甘示弱多次回擊，最終王美惠取得提名並順利勝選，兩人的競爭一路延續。



也因此，今年王美惠登記參選市長時，黃露慧陪同出現，格外引人注意。最近王美惠跑行程，黃露慧也會跟著出席，尤其9月30日王美惠在登記後首度公開行程，偕“內政部長”劉世芳視察嘉義市社會住宅，黃露慧與弟弟、現任民進黨嘉義市黨部主委黃大祐全程陪同，受到矚目。



雖然過程王美惠與黃露慧並沒有特別熱絡地互動，但媒體聯訪時，兩人自然站在一起。民進黨地方政治向來如此，黨內初選時為了提名拚得很兇，當正式選舉面對外部對手，又得重新坐回同一張桌子，團結對外。



黃露慧頻繁陪同王美惠，嘉義綠營重新整隊，對藍白有很大壓力。雖然張啟楷獲得藍白合支持，但王美惠曾任地方議員、“立委”近20年，再加上綠營地方勢力完成整合，很有得拚。