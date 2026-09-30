賴清德中常會重申防務預算　未提中美峰會

民進黨中央黨部所在的華山大樓。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）中美峰會落幕後，民進黨30日下午舉行中常會，黨主席賴清德在致詞中，聚焦“立法院”新會期預算審議並重申“國家安全”不能等，“國防”預算不能等，“國防”自主也不能等。賴呼籲朝野儘速完成“國防”預算審議。另據瞭解，賴清德整場致詞隻字未提中美峰會、習特會及相關國際議題。



民進黨發言人吳崢轉述，賴清德致詞表示，“立法院”新會期29日正式開議，“行政院長”卓榮泰率各“部會”首長赴“立法院”進行施政報告，新會期是重要的預算會期。除明年度“中央政府”總預算案外，“行政院”因應民生安定、社福津貼、軍公教人員加給、“國防”戰力提升及災後復原重建等新增經費需求，提出今年度“中央政府”總預算追加預算案。



賴清德指出，此次追加編列新台幣6076億元歲出預算，涵蓋穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化“國防”、啟動兒少成長津貼等六大面向。目前編列1875億元，包括補貼中油汽柴油及天然氣價格凍漲、上半年台電電價凍漲、內部大眾運輸及化學肥料原料與遠洋漁船等經費，以穩定物價、減輕民眾生活負擔。社福部分則包括老農津貼提高至1萬元、“國民年金”提高至5千元，並編列六大社福津貼給付215億元。



在強化“國防”方面，賴清德表示，“行政院”原先提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”，經“立法院”審議後遭刪除4700億元，基於“國家安全”不能等，“國防”預算不能等，“國防”自主也不能等，因此將濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機與小型自殺無人艇等3項無人載具所需經費編入此次追加預算。



賴清德接著說，這3項無人載具都是台軍發展不對稱戰力的重要項目，具有建軍急迫性。從穩定物價、照顧弱勢、提升待遇，到災後重建、強化“國防”及支持下一代成長，追加預算所處理的都是台灣當前重要且迫切的事情。



他要求，所有民進黨公職協助行政團隊，加強向社會各界宣導說明，讓民眾瞭解追加預算與每一個家庭、地方及台灣整體安全發展都有關係。他呼籲“立法院”朝野黨團在新會期回到理性討論的議事軌道、凝聚共識，儘速完成相關預算審議，尤其面對民生、災後重建、社會福利與“國家安全”等迫切需要，更不能因為政治對立，而讓人民等待。



另外，有關中美峰會甫落幕，牽動台灣等議題，據瞭解，賴清德此次中常會中，隻字未提中美峰會、習特會或其他相關國際議題，全部聚焦於“立法院”新會期與追加預算案。