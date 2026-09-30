不滿輕判周玉蔻　張淑娟下跪痛哭求公道

張淑娟下跪哭求法院還她公道。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月30日電（記者 邱筠媜）媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年在節目指中姐張淑娟是中國國民黨前秘書長蔣孝嚴“晶華滾床案”女主角，遭張淑娟提告加重誹謗。高等法院29日改判周玉蔻9個月、蔡玉真6個月徒刑。張淑娟不滿高院輕判，今日下午在中國國民黨籍“立委”王鴻薇的陪同下召開記者會，她情緒激動當場下跪痛哭，懇求高等法院“還她一個公道”，不要縱放累犯。



資深媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年9月在《民視》“辣新聞”節目及臉書爆料，指稱前中姐張淑娟1999年曾在晶華酒店以個人名義訂房，疑為蔣孝嚴緋聞案的“滾床單”女主角。台北地院2024年認定周女、蔡女“張冠李戴”散佈假消息，違反刑度5年以下的《個資法》非法利用個人資料罪、刑度2年以下的加重誹謗罪，從重依非法利用個人資料罪判2女各1年6月徒刑。



該案上訴高等法院後，周玉蔻雖當庭向張淑娟道歉，但仍不認罪；蔡玉真一、二審均表示若可輕判願認罪。高院9月29日判周玉蔻9月、不得易科罰金；蔡玉真6月、得易科罰金，可上訴。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇今在“立法院”陪同張淑娟召開“張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判”記者會。



張淑娟說，“今天請大家做見證，這四年下來，我是有穿衣服的。”她進法院是為了爭取跟捍衛自己的清白，四年來的精神折磨與輿論霸凌讓她極度痛苦，全靠親友、法律團隊與社會大眾的支持才撐過來。



張淑娟表示，一個在法庭上公然作偽證遭法官職權告發、犯後態度如此惡劣的被告，二審法院居然視若無睹，給予6個月得易科罰金的輕判，她不禁要嚴正質問，地院職權告發蔡玉真的偽證罪另案，到底偵辦到哪裡去了？難道就這樣憑空蒸發了嗎？法院及檢察官絕不應該為權貴與惡質名嘴服務，更不該為作偽證的被告開後門。



張淑娟多次模仿周玉蔻主持節目時的腔調解釋案情，四年前周玉蔻揚言要罵蔣萬安三個月，讓蔣選台北市長落選，質疑媒體詐騙集團一條鞭。她並批評，周玉蔻、蔡玉真兩人是共犯，應該一起去坐牢。當年蔣孝嚴婚外情的報導《TVBS週刊》，連蔣孝嚴與王筱嬋照片都刊登出來，且《TVBS週刊》112期發行人兼總編輯就是周玉蔻。



最後，張淑娟突然跪下哭著表示，“我只有唯一的請求，跪求高等法院還我清白，不要再讓資深媒體人興風作浪，蔡玉真就是非法利用我的個資，到現在章孝嚴的醜聞在網路沒有下架，現在是數位時代，數位烙印一輩子跟著我，我沒有滾床單，懇請高等法院法官侯廷昌、陳柏宇、陳海寧，還她一個公道。”



張淑娟說，“我在家裡已經打了100個耳光了，閉門不出，我是一個退休的人，我喜歡畫畫，希望我的餘生還可以用畫畫來養活自己，但誰會去買一個滾床單藝術家的作品呢？”



張淑娟回到座位上後仍激動痛哭、手抖將近五分鐘，在情緒平穩後，才接受媒體訪問。



張淑娟指出，對於二審法院之輕判，她將於收到判決書後，研議請求檢察官依法提起上訴，堅持捍衛正義與尊嚴到底，絕不姑息。民事案件預計10月29日再次開庭，她將持續面對後續司法程序。