綠中常會臨時動議　提出藉洋流打全台選戰

左起民進黨台北市長參選人沈伯洋、賴清德。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）民進黨30日舉行中常會，據了解，會中臨時動議觸及今年11月28日地方選舉，民進黨政策會執行長、台北市長參選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤分享台北選情，認為沈伯洋以“正面、溫柔的洋流”方式打選戰，盼將這套論述延伸至“立法院”及各項政策預算、還有全台選舉，透過正面、溫暖的方式向民眾說明；黨主席賴清德對此也期許黨公職加強正面論述。



民進黨今日下午舉行中常會，無安排專案報告，不過賴清德上午就在黨中央樓下出席沈伯洋競選活動，並身穿花襯衫，據了解，下午主持中常會時仍穿著同一件花襯衫。



據悉，臨時動議階段，賴清德表示，今年11月28日將舉行九合一地方選舉，民進黨競選主軸“台灣好生活”，就是要落實在“加薪、減稅、增福利、降負擔”等面向，執政黨施政方向也具體呈現在預算案中，包括提升軍公教人員加給，以及透過補貼台電、中油穩定物價等，都是接下來“立法院”預算審議的重要方向，也期許民進黨公職以正面論述，向社會說明政策內容。



吳思瑤則在會中分享台北市長選情，吳思瑤說，沈伯洋目前在台北選戰所呈現的，是一股“正面、溫柔的洋流”，這是一種很好的選戰方式，接下來“立法院”新會期，民進黨該表達的立場仍會表達，但在推動各項預算及政策時，也可以採取正面、溫暖的方式進行論述，讓政策訴求與地方選舉相互結合。賴清德予以點頭，表達肯定同意。



另外，民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌在會中進行立法部門報告，包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜等人留任；蔡其昌也提到，新會期是預算會期，“中央政府”總預算及追加預算都是關注重點，相關預算涉及電價、老農津貼等民生議題，若在野黨延續杯葛態度，屆時將研議相關因應及譴責作為。



民進黨秘書長徐國勇則報告29日在圓山大飯店舉行的民進黨創黨40周年黨員聯誼餐會盛況。



行政部門部分，“行政院”副秘書長阮昭雄進行報告，包括“行政院長”卓榮泰10月將赴“立法院”進行施政報告並接受總質詢，以及卓榮泰赴屏東視察海水系統與高屏二快等建設，“行政院會”將安排“勞動部”報告基本工資相關議題，並有“經濟部”提出台電、中油相關措施，以及“財政部”說明降稅措施。