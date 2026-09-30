二戰敘事引關注　張啓楷呼籲賴清德務實因應

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月30日電（記者 李京昇）中國國家主席習近平與美國總統特朗普日前在華盛頓舉行第二次峰會，兩國元首談及二戰歷史敘事，讓外界關注台灣陷入邊緣化風險。對此，台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷30日表示，中美峰會公開談及台灣的內容仍維持一貫立場，呼籲民進黨政府，在台灣面對中美強權競逐，應以務實態度因應，而非在內部製造對立。



美國總統特朗普在華府與中國國家主席習近平在鋒會中提及二次世界大戰中美並肩作戰的歷史，引發台灣角色被邊緣化的討論。陸委會對此強調，“中華民國”才是美國二戰期間堅實的盟友。



藍白共推的民眾黨嘉義市長張啓楷今天下午出席嘉義市地方活動後，針對中美峰會雙方共同提及中美在二戰期間曾是盟友的議題，他表示，中美元首峰會中，所公開提及台灣的內容仍重申一貫立場、甚至未觸及過多台灣問題，當前國際局勢，他呼籲賴清德與民進黨政府應揚棄意識形態、拋棄政黨之爭，以智慧面對所有挑戰，而非借題發揮在台灣內部找敵人。



張啓楷說，面對中美強權爭鋒，台灣必須釐清優劣情勢，並呼籲美國政府持續信守對台灣的“六項保證”及一切立場及承諾，尤其已要求台灣增加“國防”預算、“國防”經費所採購的各式軍武設備，必須如期如質交貨。



當前台灣2026大選在即，張啓楷呼籲賴清德政府切莫為了選舉利益，製造對立、分裂，升高衝突對立，否則不僅傷害台灣的民主自由，更是對東亞區域、太平洋區域和平穩定投下變數。



另，國民黨嘉義縣市黨部主委蔡明顯28日在張啓楷競總成立大會昏倒摔到台下，造成左手骨折等傷勢，張啓楷今天再到醫院探視蔡明顯，張啓楷說，蔡主委目前身體狀況穩定，預計今天就可出院。



張啓楷表示，蔡主委一路以來肯定、支持並全力協助他的選戰，不辭辛勞、全力以赴，這份情義，讓他點滴在心頭，千言萬語道不盡。張啓楷呼籲各界讓蔡主委安心休養，他與競選團隊將繼續打拚，並祝福蔡主委早日康復。



張啓楷競選團隊則指出，蔡主委近期為張啓楷競選市長的選戰工作日夜投入，疑因過度勞累導致暈眩，不慎自舞台跌落。事發後立即送醫，經電腦斷層檢查，確認頭部無明顯受傷。