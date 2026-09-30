朱立倫：核電關又開　國際嘲笑台灣很笨

朱立倫發表專題演講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月30日電（記者 方敬為）中國國民黨前主席朱立倫今天到台中逢甲大學專題演講，談到能源議題時表示，台灣的能源政策，在民進黨政府“非核家園”的主張下嚴重錯誤，今日全球都在發展AI產業，需要龐大電力，結果台灣的電力根本不敷產業使用，如今還要討論重啟核電，他認識許多國際人士都在嘲笑台灣“很笨”，核電關了又開，讓外界覺得不可思議！



朱立倫30日赴台中逢甲大學發表“從特定工廠到全球市場：打造國際接軌的低碳競爭力”專題演講，提及台灣的能源政策議題，對民進黨政府提出強烈抨擊，痛批綠營在核能政策上反覆無常，導致“核電關又開”，不只嚴重影響整體產業發展，更遭到國際社會的質疑與嘲笑。



朱立倫指出，全球目前皆積極重啟或興建核電廠，以應對日益增長的能源需求，但台灣卻逆勢而行，民進黨政府堅持非核家園，將運作良好的核一、核二與核三電廠相繼關閉，他認識許多國際人士都直言，台灣真是夠笨！



朱立倫說，全世界都在重開核電廠，就台灣要關掉，如今又在面臨國際壓力與現實用電需求下，有意重啟核電。他講白了，就是有來自“外部”的壓力，才促使民進黨政府轉彎。現在又要歷經冗長程序重啟的折騰，不僅白白浪費數年時間，更實質傷害了台灣產業的國際競爭力。



觀察全球發展趨勢，朱立倫提到，隨著人工智慧（AI）技術爆發，AI算力中心對於電力的需求呈現指數型成長。以美國南部如路易斯安那州、密西西比州等地為例，過去是人煙罕至的“鳥不生蛋州”，如今正因為具備充裕的能源基礎設施，成為全球科技巨擘爭相進駐設立算力中心的新熱區。



朱立倫表示，根據國際能源署（IEA）統計數據顯示，到了2026年，全球資料中心用電量預估最高將突破1000太瓦時（TWh），能源的穩定供應已成為各國爭奪AI市場的致勝關鍵。因此，世界各國紛紛投入高效率新電廠的建設，並將核能及優質天然氣視為必然的選項。



反觀台灣，朱立倫指出，過去幾年民進黨政府的能源政策，選擇將資源大量投入於發電效能相對不穩定、且易受天候影響的太陽能與風力發電，不僅引發破壞環境生態的疑慮，更造成龐大的投資浪費。



朱立倫透露，他在去年擔任國民黨主席期間，曾主動與民進黨溝通，甚至提議由國民黨“立法院”黨團扮演“黑臉”，透過修法展延核電廠的管制年限，讓核電廠免於除役。然而，執政黨依然在去年5月強行宣布停機，這種出於意識形態的決策，最終必須面對嚴酷的供電考驗。



朱立倫說，台灣的電力究竟夠不夠，取決於整體的用電結構。根據“經濟部能源署”的統計資料顯示，台灣工業部門的用電量長期佔全台總用電量近60%，而住宅用電僅佔約20%。簡單來說，台灣的能源若只是應付民生需求當然足夠，但若要迎接“大投資時代”與高耗能的科技產業發展，工業用電絕對不夠。



朱立倫強調，台灣正處於全球科技產業供應鏈的關鍵位置，能源政策的穩定性直接關乎台灣的經濟命脈與未來。當全球都在為AI時代的龐大能耗提前布局，台灣卻陷入了核電政策朝令夕改的政治泥淖中，若政府無法正視能源政策的結構性錯誤，台灣怕將在這一波全球AI競賽中，因電力匱乏而喪失契機。