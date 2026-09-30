王鴻薇批綠委當幫兇　蔣萬安選舉三代都被抄

藍委王鴻薇陪同張淑娟召開記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月30日電（記者 邱筠媜）媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年選舉期間烏龍爆料張淑娟涉中國國民黨籍台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴“晶華滾床案”，遭張提告，高院29日改判周玉蔻9個月、蔡玉真6個月。張淑娟今在中國國民黨籍“立委”王鴻薇陪同下召開記者會抗議。王鴻薇表示，四年前選舉期間有人拿事件炒作，如今選舉將近，又出現針對蔣萬安家人進行操作，“選舉難道祖宗三代都要被抄嗎？”



王鴻薇強調，當時周玉蔻完全支持民進黨台北市長候選人陳時中，而民進黨多名民意代表，包括吳思瑤、蘇巧慧參加周玉蔻節目，無形中也成為幫兇。這樣無中生有的操作，侵害無辜者的權利與清白。



資深媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年9月在《民視》“辣新聞”節目及臉書爆料，指稱前中姐張淑娟1999年曾在晶華酒店以個人名義訂房，疑為蔣孝嚴緋聞案的“滾床單”女主角。台北地院2024年認定周女、蔡女“張冠李戴”散佈假消息，違反刑度5年以下的《個資法》非法利用個人資料罪、刑度2年以下的加重誹謗罪，從重依非法利用個人資料罪判2女各1年6月徒刑。該案上訴高等法院後，高院9月29日判周玉蔻9月、不得易科罰金；蔡玉真6月、得易科罰金，可上訴。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇今在“立法院”陪同張淑娟召開“張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判”記者會。



張淑娟於會中跪下哭著說，“我只有唯一的請求，跪求高等法院還我清白，不要再讓資深媒體人興風作浪，蔡玉真就是非法利用我的個資，到現在章孝嚴的醜聞在網路沒有下架，現在是數位時代，數位烙印一輩子跟著我，我沒有滾床單，懇請高等法院法官侯廷昌、陳柏宇、陳海寧，還她一個公道。”



王鴻薇表示，這個案子其實是四年前發生，她當時第一時間協助張淑娟到地檢署控告周玉蔻、蔡玉真，對這個案子，她非常同情張淑娟，也覺得不捨、憤怒。因為這起事件是在選舉期間，被拿來當作工具炒作、操作的議題。對張淑娟而言，這四年都是折磨。這段期間她一直與張淑娟聯絡、關心案情，也擔心她的精神狀態，希望她能穩定面對司法訴訟。

