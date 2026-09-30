謝龍介：台南思變　外地青年打電話回家催票

國民黨台南市長參選人謝龍介。（照片：國民黨直播畫面） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨台南市長參選人、“立委”謝龍介今天表示，民進黨在台南已執政33年，但他這次走訪基層，明顯感受到台南市民期待改變的氣氛，甚至有長輩告訴他，在外地的孫子特別打電話回家，交代一定要幫謝龍介拉票。這代表現在不只是國民黨想要改變，連許多在外地的年輕人，都希望自己的故鄉可以改變。



國民黨今天下午在台南市南門勞工育樂中心召開行動中常會，包括黨主席鄭麗文、副主席李乾龍、蕭旭岑及黨務幹部、中常委等人南下，和台南基層黨員齊聚一堂，希望為謝龍介衝一波選情，現場士氣頗為高昂。



謝龍介在發言時受到眾人的歡呼，期盼他帶領藍軍在台南翻盤。他表示，台南人過去比較疼惜民進黨，這是事實，因此給了民進黨33年的執政機會，一個政黨能在一個城市連續執政33年，確實不可思議。但早在4年前，他就感受到台南鄉親開始想要改變，當時他向黨中央和許多同仁說台南有機會贏，大家還笑他不可能，最後開票結果已證明（以4萬5953票的微幅差距敗給尋求連任的民進黨黃偉哲 ），台南人的確出現思變。



謝龍介說，這次他再度代表國民黨參選，有人形容天氣很熱、選情很冷，但真正投入選舉的人都知道，“台南市民的心在燒”，因為大家期待改變。他最近走訪基層，甚至在過去國民黨較陌生的村莊，也有人主動告訴他，全家這次都會回來投票支持。



謝龍介提到，最近更特別的是年輕人的態度，有長輩碰到他時說，“龍介啊，你如果選不上，我對不起我孫子”，因為孫子人在外地，特別打電話回來交代長輩，一定要幫謝龍介拉票、投票。



他認為，這顯示現在希望台南改變的力量，已不只是國民黨支持者，“連在外地的年輕人，都希望他的故鄉可以改變”，站在選戰第一線，很清楚感受到市民的溫度正在升高，許多參選同志走出去，也都能感受到台南市民對現況的不耐。



謝龍介強調，民進黨過去批評國民黨“重北輕南”，但民進黨“中央”執政多年、地方在台南更執政33年，台南人仍感受不到真正受到重視，這才累積出現在的怨嘆。而接下來兩個月將密集舉辦競選活動，希望黨中央及各地中常委把更多資源帶到台南，和地方參選同志一起打拚，爭取台南政黨輪替。