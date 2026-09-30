鄭麗文：陳亭妃非賴屬意人選　謝龍介機會大

國民黨主席鄭麗文。（照片：國民黨直播畫面） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天在台南行動中常會上表示，民進黨在台南執政超過30年，已出現民心思變，加上這次民進黨台南市長參選人陳亭妃“竟然不是賴清德中意的人選”，這就讓台南選情和其他地方不一樣，國民黨絕不能看到陳亭妃出線就認為沒機會，“反而機會更大”應抓住機會，從中殺出重圍。



國民黨今天下午在台南市南門勞工育樂中心召開行動中常會，包括黨主席鄭麗文、副主席李乾龍、蕭旭岑及黨務幹部、中常委等人南下，和台南基層黨員齊聚一堂，希望為謝龍介衝一波選情，現場士氣頗為高昂。



壓軸發言的鄭麗文砲火全開，將矛頭指向民進黨新潮流，點名“交通部長”陳世凱、高鐵董事長史哲，質疑兩人欠缺相關交通專業與經歷，卻能掌握重要職位。她批評，“只要你是賴清德的嫡系，只要你是新潮流的，沒有專業沒有關係”，連“交通部長”、高鐵董事長都可以拿來酬庸、分贓，反問現場“咱台灣有欠新潮流嗎？”現場大聲回說“沒有”。



鄭麗文並從宜蘭、彰化談到高雄選情，認為都可以看到賴清德與新潮流的影響，接著話鋒一轉說，“好險”這次台南竟然不是賴清德屬意的人出來選，“結果是陳亭妃殺出來”，成為這次選舉中比較不一樣的地方，“這就趣味了啦（閩南語）”。



鄭麗文說，台南長期由民進黨執政，也因為執政太久，現在已經出現民心思變，加上民進黨內部“亂糟糟，打得不可開交”，所以國民黨人更不能站在高山上看熱鬧，而是要抓緊這次機會，從中間殺出重圍。



她強調，謝龍介長期在台南打拚，這次就是要全力拚這一局，只要做四年，就可以讓台南市民感受到政黨輪替帶來的改變。



鄭麗文表示，這次台南市長選舉“絕對不是像大家在外面說的，看到陳亭妃就覺得沒機會”，反而機會更大。國民黨一定要拿出骨氣與志氣，團結爭取中間選民，甚至淺綠、深綠選民的支持，“從團結的國民黨出發，面對四分五裂的民進黨，我們一定可以贏。”