徐佳青兒登東沙島堅不認錯　罰款10萬已繳

台“僑委會委員長”徐佳青。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／“僑委會委員長”徐佳青因安排兒子參與“僑委會”舉辦的“僑青東沙生態體驗營”，遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，被裁罰新台幣10萬元。徐佳青30日指出，她不認為自己違法，事前、事後詢問法律專家，都認為沒有違反利衝法，強調整起事件“自始無利益可言”，自己反而付出更多、是受害人。不過因錯過訴願期限，她已繳清罰款。



民進黨廉政會23日開會時觸及此事，廉政會主委邱駿彥當時表示，會中僅就法律問題討論，包括是否涉及違反《公職人員利益衝突迴避法》，由於過去沒有類似案例，仍須依照相關法條討論，目前尚未有結論。



“僑委會委員長”徐佳青今日出席雙十活動記者會會後，媒體詢問廉政會討論東沙島案。徐佳青表示，“我個人並不認為，有違反利益衝突迴避法，但因為我已經錯過訴願期，所以我已經把費用繳完了”。



針對廉政會討論情形，徐佳青指出，廉政會並未進入個案本身，只是討論此事是否符合利衝法適用範圍。她強調，事前、事後都曾詢問法律專家，得到的意見都是沒有違反利衝法，因為整件事情並沒有產生利益，“在沒有利益的前提下，怎麼會有利益衝突”？



徐佳青為自己喊冤，“反而我是受害人，我是付出更多的那個人”。她表示，行政規定就是行政規定，既然自己錯過訴願期限，也沒有什麼好說。但她很高興檢調目前正在調查，希望司法程序能釐清相關爭議。



台灣民眾黨8月13日告發徐佳青，質疑她利用職權安排兒子登上東沙島，涉嫌《貪污治罪條例》圖利等罪。台北地檢署已分案偵辦，並將徐佳青列為“他字案”被告。