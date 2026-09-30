蔣介石日記揭大陳島撤退　美提協防金門交換

蔣介石日記記事。（照：台灣“國史館”提供） 中評社台北9月30日電／台灣“國史館”今天公開第11批兩蔣日記數位檔供外界使用，其中蔣介石(蔣中正)1955年日記記載，第一次台海危機期間，美方曾提出“以協防金門以換取大陳之撤退”；蔣介石1957年回顧此事時，則批評時任美國總統艾森豪在大陳撤退後“違反協防金、馬之諾言”，認為艾森豪“失信違約之事太多”。



“國史館”今天表示，兩蔣日記自2024年3月起按季逐批公開目錄與影像圖檔，目前累計開放66個年度。今天公開第11批共6個年度，包括“蔣中正日記”1955至1957年、“蔣經國日記”1961至1963年，共3048件、5055個數位檔。



“國史館”指出，1955年大陳島撤退為第一次台海危機的延續。蔣中正1月10日日記記載“接大陳被敵機轟炸報告”，21日則寫下美方“願以協防金門以換取大陳之撤退之建議”，最後決定待中美共同防禦條約生效後，再開始撤退。



蔣中正於2月6日記載，美國已下令掩護軍民撤退，他也下令撤退，並由蔣經國在大陳督導軍民安全撤離；在美國第七艦隊協防下，大陳撤防至11日完成。



不過，1957年蘇伊士運河危機發生後，蔣中正回顧大陳撤退，認為艾森豪壓迫以色列撤軍的手法，“一如其前年初壓迫我撤退大陳各島”；並稱大陳撤退後，美方“違反協防金、馬之諾言”，又逼迫他放棄金門，批評艾森豪“失信違約之事太多”。



這批日記也呈現1957年劉自然事件。美軍上士雷諾槍殺劉自然後獲判無罪，引發群眾搗毀美國大使館。蔣中正日記記載，他將3名維安首長免職並向美方致歉，美國大使藍欽卻暗示蔣經國“應負重責”，蔣中正研判“是其暗指經國無疑”，但為避免事件擴大，決定暫忍。