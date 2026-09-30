人工洋流？許甫揭民進黨動員責任額表單

許甫稱撿到民進黨台北市黨部公文，有黨公職動員責任額。（照：許甫臉書） 中評社台北9月30日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近來吹起“洋流”，10月4日將成立競選總部，黨內大咖包括賴清德、蕭美琴、高雄市長陳其邁等人都將出席力挺。台灣民眾黨台北市議員參選人許甫30日爆料，收到一份來自民進黨北市黨部的傳真，除了要求黨公職動員並廣邀支持者參加，還有“配額”，“立委”、議員每人責任額100人、里長每人也要動員20人，總計要動員5300人。



許甫下午在臉書表示，聽說沈伯洋競選總部成立大會的網路宣傳熱度爆表、報名瞬間“秒殺”，展現支持者自主相挺的滔天“洋流”？他直呼，大家先別急著感動，來看看後台真正的“幕後大工程”。



許甫說，根據他“撿來的”所謂民進黨台北市黨部公文，為了10月4日在台北市民進黨中央附近、林森北路舉辦的競選總部成立大會，內部下達了嚴格的“動員責任額表”。“立委”每人責任額100人，3位合力交出300人；議員與候選人27位每人分攤100人，總共2700人；里長群60位每人分派20人，需要貢獻1200人；12區主任每人扛50人，共600人；加上執委、評委各20人的任務，精算總計5300人。



許甫指出，這張精密的“造流責任清單”，瞬間讓人以為走進了某大企業的第四季業績檢討會。



許甫質疑，外頭風光搶手的“洋流”，怎麼需要基層公職與幹部揮汗如雨、在電話簿前一個個奪命連環 Call 出來的“人工造浪池”？台劇“人選之人－造浪者”演的是理想情懷；現實中的“造流者”，則是看著公文上的 KPI 默默咬牙、含淚交人頭。



“洋流來襲還是公文動員？”他表示，說好的自發爆棚、瞬間秒殺呢？大家真的辛苦了，向每一位努力達標5300人責任額的“造流苦工”致上最高敬意。