鏡頭：北投周氏節孝坊　清代咸豐年間建立

周氏節孝坊。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月1日電（記者 邱筠媜）位於台北市北投區的周氏節孝坊，建於清代咸豐年間，為台北市僅存的三座清朝時期牌坊之一。牌坊為旌表周絹早年喪夫、守節撫孤及侍奉翁姑的事蹟而建，歷經百餘年風雨與地震損毀，經修復後保存至今。



清朝旌表制度完備，使得具旌表資格而得以建坊的人數大增，因此遺存至今的牌坊也最多。台北市僅存的三座清朝時期牌坊分別為北投區的周氏節孝坊，以及位於二二八和平紀念公園內的黃氏節孝坊與急公好義坊。



依《陳江家譜》記載，周氏名絹，乾隆五十三年（1788年）生於淡水油車口，早年嫁入北投頂庄陳家，為儒士陳玉麟之妻。1814年，27歲的周氏喪夫後守節，侍奉翁姑並撫育幼子，事蹟受到鄉里肯定。1850年，閩浙總督劉韻珂奏准旌表，咸豐十一年（1861年）由周氏後代共同興建牌坊，以表彰其節孝事蹟。



周氏節孝坊為四柱三間三層式建築，主要以觀音山石及青斗石砌成。牌坊上方原有聖旨牌，並刻有“天旌節孝”等字樣，展現清代旌表制度與傳統牌坊建築特色。



周氏節孝坊曾於1897年光緒年間大地震中受損，二層以上結構倒塌，聖旨牌及屋簷等構件也隨之掉落。戰後，牌坊橫跨狹窄的豐年路，僅剩一車寬的通行空間，大型車輛往來也增加古蹟受損風險。後經台北市政府修復整建，恢復原有風貌。



周氏節孝坊旁另有北投代天府，同樣與北投陳姓家族的發展密切相關。北投代天府主祀的伍府千歲，據傳隨陳姓開台祖來台，早期供奉於陳柏記商號廳堂，日據時期皇民化運動期間，陳姓族人為保存伍府千歲神像，將金身藏於牆壁內並以蓑衣掩蓋，使其躲過毀神政策。1974年，陳永章與族人籌資購地，在周氏節孝坊旁興建北投代天府，成為陳姓族人共同信仰的重要場所。