曾志超：中美經貿靠近深水區　有利危機控管

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月1日電（記者 盧誠輝）中美峰會後雙方達成將貿易戰休兵期再延長2個月至明年1月的共識。中華經濟與金融協會副秘書長曾志超接受中評社訪問表示，中美貿易休兵兩個月，只是把問題往後延，雙方的矛盾並未解決，未來中美貿易委員會將持續往深水區靠近，有利雙方危機控管。



曾志超，中央大學產業經濟所碩士、北京大學法學院法學博士。曾任財團法人“國家政策研究基金會”經濟組研究員，現為中華經濟與金融協會副秘書長，專長為國際政治經貿。



曾志超強調，中美關係整體結構已經開始產生變化，雖然雙方針對許多議題還未達成共識，但至少表面上看起來沒那麼驚濤駭浪，這代表中美危機控管已達一定成效，雙方盡可能避免彼此誤判讓衝突再次升高，尤其是落實中美貿易委員會的對話機制，可以持續讓雙方往深水區靠近，討論更多問題與細節。



他提到，中美同意各以300億美元的對等降稅框架，是這次中美峰會的最大成果，雖然300億美元在中美貿易的比重並不算高，但至少雙方已願意開啟第一步，這是很好的開始，至少可以讓雙方在現有的基礎上持續往前邁進。



曾志超分析，美國原以為提高關稅可以切斷中國供應鏈，卻未達成預期效果，美國現在很多日常生活用品，主要生產地還是來自中國，因此導致附加關稅的成本最後還是由美國消費者買單，所以美國這次才願意在關稅部分讓步。



曾志超指出，中美峰會的另一項突破是雙方同意成立中美貿易委員會，來負責管理全球兩大經濟體間的非敏感產品貿易。這從5月美國總統特朗普訪中後就已建立，這次則是更進一步推進中美貿易委員會往下一個階段邁進，包括提出雙方適用更優惠待遇等產品清單，這些對中美關係來說是正向發展。



他說，AI與科技管制問題則是目前中美雙方比較沒有共識的部分，因為中美兩國對AI管制的重點並不相同，中國對AI管制比較偏向國家安全與社會秩序的部分，美國則比較著重在管制AI是否會對人類生存造成影響，但至少目前中美雙方已建立聯繫管道，一旦發生事情的時候，可以立即溝通。



曾志超認為，至於中國對稀土出口管制的部分，也是目前雙方持續在拉鋸的情況，但後續應該會透過中美貿易委員會慢慢溝通協商，未來只要沒有涉及到國防等較敏感的高科技領域，應該有機會慢慢放寬。