蔣萬安、李四川合體　民眾黨小雞巧妙同框

國民黨台北市長蔣萬安與藍營新北市長參選人李四川共同比愛心，藍營台北市議長戴錫欽站在蔣萬安身旁、白營新北市議員參選人陳怡君位置被安排在蔣萬安身後。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月30日電（記者 莊亦軒）中國國民黨台北市長蔣萬安30日晚間與同黨籍新北市長參選人李四川共同參加雙北觀光產業中秋論壇，這也是蔣萬安競選辦公室29日成立後首個公開選務行程。蔣萬安致詞時，台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君也站在他身後，藍營雙北市長參選人巧妙的與白營新北小雞同框。



蔣萬安30日晚上6點30分赴新北市新莊區參加“雙北觀光產業中秋論壇”，蔣萬安與李四川一同走進會場，蔣萬安因行程關係先行離開，李四川則待到國民黨新北市長侯友宜到場後，移動到會場入口處迎接侯友宜，兩人一同走上台。參加論壇的還有國民黨台北市議長戴錫欽、國民黨新北市“立委”洪孟楷、台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君，現場由國民黨台北市議員柳采葳、鍾沛君共同主持，現場席開110桌。



蔣萬安致詞時不忘提起李四川，他表示，因為有李四川在擔任台北市副市長的鼎力相助，明年、後年大巨蛋才能贏來兩場重要的棒球賽事，明年世界棒球12強再度來到台北舉辦，後年2028洛杉磯奧運棒球最終資格賽也成功稱取在大巨蛋舉辦。屆時不僅是世界最頂尖的球員來到台北，也會吸引世界各地球迷來到台北，同步帶動住宿、交通、消費、商圈的發展，這就是大巨蛋的價值。



戴錫欽緊接在蔣萬安後致詞，他喊出，台北要投蔣萬安、新北要投李四川，雙北本來就是共同生活圈。沒有李四川的幫忙，蔣萬安市長過去三年多沒辦法交出這麼亮眼的成績單。包括輝達進駐北投士林科學園區，北士科、科技廊帶未來都會是觀光產業的重要資產。



蔣萬安離開前還在主持人的帶動下，與李四川比出愛心三連拍，蔣萬安進場、離場時都吸引現場不少婦女合照，離場時甚至還遇到熱情粉絲要蔣萬安在她的衣服上簽名。