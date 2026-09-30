關注：綠營洋流總攻　蔣萬安勢必升級應戰

韓國瑜提醒蔣萬安遭綠營圍攻要小心。（照：蔣萬安臉書資料照） 中評社台北10月1日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍台北市長蔣萬安最近成為綠營攻擊目標，頻繁的出招與烏賊戰術，韓國瑜、侯友宜兩人當初大選被攻擊的味道。這是一場人格抹殺戰，蔣團隊要升級應戰。



韓國瑜在國民黨“立法院”黨團閉門會中，以過來人的經歷提醒台北市長蔣萬安要小心綠營攻勢，提高警覺。這番語重心長的提醒，是韓過去的親身經驗。韓2018年當選高雄市長後，綠營就啟動罷免戰，再到2020大選，這段時間韓國瑜確實是被綠營全面攻擊最慘的人，也讓韓形象大跌。韓國瑜一直到成為“立法院長”後，形象才慢慢扭轉。



韓國瑜在大選後期還被綠營攻擊“王立強案”，王指稱韓國瑜與大陸關係親近，王立強還指控香港中國創新投資公司負責人向心與龔青夫婦是“中共間諜”一事，但選後相關人士不起訴確定。另以洗錢罪起訴後也無罪確定。



另一位被綠營攻擊的人是侯友宜，在2024大選前，侯聲勢很高，但被國民黨提名之後，綠營攻勢也隨之而來，先打文化大學出租宿舍議題，把侯塑造成“包租公”的形象，收的又是學生的錢，世代對立、貧富衝擊馬上讓選民印象深刻。



接著又爆發板橋幼兒園疑似“餵藥案”風波，馬上讓家長們對侯市府產生質疑，當時對侯選情造成很大衝擊，但最後新北地檢署認定查無餵食不明藥物及虐童具體證據，於2023年7月首度對彭姓園長及教保員共9人做出不起訴處分。甚至部分家長不服申請再議，新北地檢署二度不起訴。



韓國瑜與侯友宜的案例都證實，綠營相關指控對選情造成衝擊，但選後就算還給清白，已經沒有意義了。因此，韓國瑜的提醒，蔣萬安團隊應會有所警惕。

