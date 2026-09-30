劉復國：特朗普美中二戰盟友說　台解讀兩極

政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）華府“習特會”落幕，美國總統特朗普表達，美中在二戰期間是盟國。政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，特朗普恐怕沒想得太複雜，只是想取信中方，未來還需觀察相關敘事。但在台灣確實存在兩種極端解讀，一是美國貼近民進黨的“台獨”論述，淡化“中華民國”，慢慢導向“台獨”，二是多數民眾擔憂的，美國把台灣視為“大中國”的一部分。



劉復國說，台灣需要警醒特朗普的交易式外交，因為多數人都擔憂特朗普淡化台灣，最終將逐漸淡化美國1979年後對台的一法三公報六項保證。台灣到底有沒有像以前在美國的棋盤上那麼重要？或者說在特朗普的政策思維中，還是不是那麼高？畢竟現在美國已向中國大陸表達友好態度，過往美國挺台灣抗中的理由已不復存在。



中國國家主席習近平與美國總統特朗普今年的第二次峰會落幕，特朗普於美東時間24日晚間在白宮舉行國宴，致詞時表示，美中雙方在第二次世界大戰為重要盟友，並取得成功。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，特朗普在講“美中在二戰是重要盟友”時，並沒有講明白“中”是指什麼，從美國在國際上是“一中政策”來看，現在代表“中國”的就是習近平領導的政府。特朗普或許沒有想得太過複雜，並沒有去區分兩岸之間的特殊關聯性，特朗普只是要透過這席話，想要取信於習近平，也提醒中美老百姓，雙方是曾並肩作戰的盟國。



劉復國說，當然，對兩岸複雜性較瞭解的專家學者而言，會去追究特朗普口中的“中”到底是“中華民國”或中華人民共和國，並延伸去探討“中華民國”在特朗普的心目中，或美國的政策思考中是否存在，這很難去揣測，但特朗普應該還不至於那麼細緻地去區分，到年底前可能還有兩次中美峰會，需要持續去觀察特朗普這樣的歷史敘事會否持續。



劉復國指出，特朗普這麼說也有一部分是對內，美國國內“MAGA”派這群人是非常抗中的，但美國老百姓這幾年中美競爭下來，也慢慢知道必須要與中國合作，否則很多問題很難擺平，如美債、美伊戰爭、俄烏戰爭等，若支持特朗普的MAGA派要推動抗中，可能得不償失，因此特朗普也在對內提醒中美需要合作。



特朗普的相關說法，後續可能衍生出什麼樣的政治效應？

