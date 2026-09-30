關注：蔣萬安被綠猛打　是盧秀燕的備戰教材

台北市長蔣萬安遭綠營圍攻的模式，可能是台中市盧秀燕備戰2028的教材。（中評社資料照） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台北市長蔣萬安半年前，還被形容連任選情穩定，已進入比賽的“垃圾時間”，如今在民進黨參選人沈伯洋“洋流”攻勢，加上綠營鋪天蓋地猛攻下，即便仍有一定優勢，但原本的優質形象已被打到命去了一半，每天光是被動回應各種攻擊就忙不完。



但從蔣萬安現在的處境來看，其實正好給另一位放眼2028大位的台中市長盧秀燕一個重要提醒，或者可視為備戰教材，因為下一個面對這種攻勢的人，很可能就是她。



回顧這半年，蔣萬安其實沒有犯下什麼足以讓選情翻盤的大錯，但綠營的打法很清楚，就是透過網路、政論節目、名嘴及各種政治議題，不論大小、對錯，就是一波接著一波猛攻蔣萬安或者貼各種的負面標籤，讓他始終處於回應、澄清、再回應、再澄清的狀態。



之前的蔣萬安還能主動設定議題，從廢“監院”到“倒閣”，毒油事件號召民眾上街頭等等，頻頻站在第一線猛攻民進黨，政治聲量一路往上拉。如今攻守易位後，蔣也只能每天跟著綠營設定的議題跑，政治能量也被消耗大半。



另一頭的沈伯洋則努力經營相對溫暖的一面，跑市場、掃街、和支持者互動，“洋流”一路營造熱情氣氛。攻擊蔣萬安的髒活，自有其他人去做，沈自己則盡量維持正面形象，這套分工目前看來確實讓藍營感受到壓力。



而且，今年只是地方選舉，到了2028大選，攸關賴清德能否連任，更是沒有任何退路，屆時綠營選戰機器全力啟動，現在這種伺候蔣萬安的打法，只可能更加進化，火力也會更加猛烈。



所以國民黨“立法院長”韓國瑜近日以自己過去“被黑得最慘”的經驗提醒蔣萬安，其實也是在警示盧秀燕，畢竟盧已被視為藍營2028熱門人選，近期她挑戰大位的企圖心和動作也非常大，檯面下也積極招兵買馬。

