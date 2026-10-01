谷立言：美盼在台研發無人機　維持台美合作

新北市政府於30日舉辦“2026新北無人機展覽暨論壇”。（照片：新北市政府提供） 中評社台北10月1日電／新北市政府昨天舉辦2026新北無人機展覽暨論壇，攜手台北、基隆及桃園，共同展現北北基桃無人機產業能量。美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）致詞指出，美國希望在台灣設立無人機研發部門或建立據點，可更進一步維持台美之間合作夥伴關係，進而維持區域的安全穩定。



谷立言更以俄烏戰爭為例說，烏克蘭在地面與海面使用無人機，維持高度安全與戰略優勢，台灣在採購與發展能達到軍事威懾作用，促進台海關係更高度的溝通，比起烏克蘭，台灣有更強勁的工業製造與半導體產業背景，台灣也可取得美國企業Android或者AI等測試活動，美國也希望在台灣直接設立研發部門或建立據點。



谷立言提到，台灣是美國第四大貿易夥伴，台灣在AI產業進口高居第一達31.8%；半導體產業占比達74%。無人機市場提供4千個工作，產值高達數億，可更進一步維持台美合作夥伴關係。



“2026新北無人機展覽暨論壇活動”30日在台北新板希爾頓酒店登場。谷立言受邀出席致詞，分享國際觀點。兩大論壇主軸，分別聚焦“掌握全球趨勢，開啟無人機產業新局”與“鏈結產業合作，共拓全球市場”。