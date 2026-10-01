盧秀燕借將給李四川　尹乃菁曝穩新北攻大選

台中市長盧秀燕與新北市長參選人李四川。（照：盧秀燕臉書） 中評社台北10月1日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕昨天證實，台中市新聞局主祕黃冠穎2日將進駐新北市長參選人李四川競辦打選戰。對此，資深媒體人尹乃菁指出，此舉顯示未來要打的是團隊戰，目的是讓李四川能夠在這場蠻艱困的選戰中取得勝利，且只要新北能穩住，也將影響著未來2028選舉。



盧秀燕9月30日證實“借將”，強調新北選情非常激烈，人才互相幫忙本來就應該的。對此，尹乃菁昨在政論節目《少康戰情室》中指出，盧秀燕在這場九合一選戰有很重要的角色，因其能將輔選的能量加到怎樣的地步，幫助國民黨候選人在這次九合一選戰中打出怎樣的成績，對於盧邁向2028是非常重點的關鍵。



尹乃菁認為，盧秀燕將陣營中的大將“借將”給李四川，代表著深刻的意義，顯示未來要打的是團隊戰，把戰將放到李的陣營，目的是要讓李能夠在這場蠻艱困的選戰中取得勝利，新北只要穩住，對於未來2028選舉有至關重大的影響。



另外，參加同場節目的國民黨籍“立委”李彥秀透露，守住高雄攻新北是民進黨的策略，而國民黨則是守住新北攻高雄，可想而知民進黨在新北這場選戰會用很大的力道。



李彥秀表示，6月到9月的民調上，李四川穩定領先6-7%，民眾黨的支持者中，75%支持李四川，15%支持民進黨，中間選民部分李四川穩定領先5-6%。李強調，外界或許有點擔心領先的幅度，不過李說在新北市長侯友宜在議會處理完後進入選戰，整個組織戰進來，各方加乘的效果會更好。