藍要守住新北　鈕則勳：李四川須打好三張牌

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳指出，國民黨新北市長參選人李四川能以“三張大牌”主導後期選戰的態勢。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北10月1日電／2026年底選戰熱度升溫，中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳9月30日在臉書發文分析，對中國國民黨而言，更有不能輸的壓力，守住新北這全台選民最多的區塊，才能讓2028藍軍的重返執政有其可能性，無法守住新北，國民黨的2028將雪上加霜。他認為，現今雖從民調來看，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧的競爭仍然膠著，但就李四川來說，仍能以“3張大牌”主導後期選戰的態勢。



鈕則勳指出，第一張“政績傳承牌”，也就是現任市長侯友宜的政績是作為支撐李四川能量最紮實的基礎，極受市民肯定的侯友宜，也在各個場合中毫無保留的支持川伯，要傳承新北治理經驗給李四川，幫川伯打下勝選的基礎。



第二張“行政專業牌”，李四川歷任朱立倫、韓國瑜、蔣萬安擔任新北市長、高雄市長與台北市長時的副市長，李四川都能發揮自己工程專業的長才，以“路平、燈亮、水溝清”的專業執行力，落實與民眾生活緊密相關的需求滿足，不僅能呼應其主軸“做事的人”，更能強化“做成事的人”，而把事做成、將事做好的這個印記，作為其最強的區隔性定位，成就“第一天就能上手”的新市長期許。



至於第三牌則是“聯盟串接牌”，鈕則勳說，國民黨大咖與李四川都有非常緊密的關係，成就復式動員的聯盟串接工程！侯友宜政績傳承李四川，成為“侯川連線”，台中市長盧秀燕借將支援川陣營，建構“盧川連線”，加上原本與蔣萬安的“萬川連線”，萬川連線加上本就默契十足的台中市長參選人江啟臣，“蔣啟川連線”早早就相互聲援，近期韓國瑜也會力挺川伯助陣，“韓川牌”更是千呼萬喚始出來。



因此鈕則勳認為，這“五川連線”為李四川助威，不僅能讓川伯（李四川）選情倒吃甘蔗，也能建構以川伯為核心、國民黨大咖集結、強強聯手的平台，拉抬藍軍整體選情。