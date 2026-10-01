綠北市好感度破五成　謝寒冰：扁都沒破四成

媒體人謝寒冰30日出席中天《大新聞大爆卦》節目。（截自大新聞大爆卦YouTube畫面） 中評社台北10月1日電／民調專家戴立安公布《2026年9月台灣民心調查》，民調結果顯示，民進黨好感度微幅上升至47.4%，中國國民黨與台灣民眾黨好感度則是雙雙下滑，分別為26.4%及21.6%。針對台北市民眾對民進黨好感度達53.3%。媒體人謝寒冰9月30日表示，戴立安已經連續兩個民調，跟一般民調認知差距甚大，而且大到有一點離譜，他從來沒有看過民進黨在台北市有這麼高支持度。



謝寒冰30日在中天《大新聞大爆卦》節目中說，民進黨過去唯一在台北市執政的是陳水扁，陳水扁那次還是靠藍營分裂才選上，後來兩次非國民黨執政，都是民眾黨創黨主席柯文哲。第一次是民進黨跟柯文哲結合，第二次是與民進黨拆夥，那一次也是三足鼎立下勝選。所以民進黨向來在台北市的支持度，沒有超過4成以上。現在戴立安民調一下子突破5成，而且比南部很多縣市還高。



謝寒冰不禁酸，只能說很厲害，戴立安真的已經突破天際了，調查出台北市真相。他就恭喜賴清德跟民進黨，年底就是22比0（全台22個縣市全贏），全部全壘打。民進黨中央應該很後悔，台北市議會議員選舉只保守提名25席。



戴立安9月民調，台北市民對民進黨好感度為47.4%、反感度37.2%；國民黨好感度26.4%、反感度50.9%。民眾黨好感度26.1%，反感度51.4%。此份民調最受爭議的部分，在於台北市區域的交叉分析數據，驚見民進黨在台北市的社會觀感極佳，甚至超越綠營傳統的南部本命區。



謝寒冰表示，戴立安已經連續兩個民調，跟一般民調認知差距甚大，而且大到有一點離譜。這次民調，以政黨支持比例，跟對民進黨的好感度，大概是他這輩子看過的民調最高的，他從來沒有看過民進黨在台北市有這麼高的支持度。

