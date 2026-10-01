柯文哲彰化輔選談謝家　別低估民進黨的無恥

柯文哲1日赴彰化縣陪同民眾黨縣議員參選人拜票。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月1日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到彰化輔選縣議員及代表會選將，針對先前中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖涉賄遭法院羈押一事，他受訪表示，他看這個案子知道一件事，就是別以為對民進黨讓步，就會被放過，不要低估民進黨無恥的程度！他並提到，民進黨把司法當政治工具，對台灣社會傷害很大。



柯文哲1日赴彰化縣陪同民眾黨縣議員參選人吳韋達、高采翎及彰化市民代表選將拜票，會前針對民眾黨在彰化縣的選情以及彰化謝家遭羈押等議題受訪，作以上回應。



柯文哲表示，民眾黨在彰化縣提名的縣議員、代表會等參選人全台數量最多，主要因為現在六都裡面，沒有代表會及鄉鎮長選舉，就只有市長、議員、里長可以選，那彰化這次還有代表會、鄉鎮長可以競逐，所以，提名的選將數量也會比較多。他覺得民眾黨提出的候選人素質都很高，對彰化縣的選情很樂觀，應該看起來是還不錯。



對於彰化謝家陷入司法案件，同樣也受到官司纏身且帶著監控電子手環的柯文哲格外感嘆，他表示，看謝典霖的案子，讓我們知道一件事情，謝家以為對民進黨讓步，就會被放過，顯然並非如此，這讓我們學到一課，絕對不要低估民進黨無恥的程度！



至於中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜示警，在野要謹慎行事，當心被司法網羅罪名，柯文哲說，擔心也沒有用，可以看到，最近台灣的司法公信力在國際評比的分數下降，多份內部民調也顯示，現在大眾對司法的信任程度不到三成。民進黨執政在內政最失敗的地方就是，本應讓司法被人民信任，綠營卻把司法當政治工具，對台灣社會的傷害太大了。